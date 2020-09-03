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【網上購物】調查指9成人將繼續網上購物 三分一Z世代將增光顧實體店

消費錦囊 17:56 2020/09/03

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調查指9成人將繼續網上購物 Z世代最想會回到實體店購物

新冠肺炎疫情全球大流行，改變了市民的生活及購物方式。屈臣氏集團發布疫情下全球顧客消費行為的調查，結果顯示所有受訪者均希望重返零售店舖消費，與人互動及聯繫。 
 
調查於4月進行，訪問了超過2.2萬名，年齡介乎15歲至65歲、來自逾20個市場的顧客，以了解他們的購物模式和習慣。

所有受訪者都會回到實體店購物

結果顯示，9成受訪者表示將繼續於網上購物，同時所有受訪者都表示會回到實體店購物，尤其是Z世代，三分之一人認為會更加頻密光顧門市，反映消費者希望重返實體店舖，與熟悉、友善的店員交流、互動並親身體驗產品。 

另外，超過7成的受訪者表示收入已經或將會受到疫情的影響。至於疫情後生活方式的轉變，有92%的受訪者表示將參與更多戶外活動，而在家烹飪及和在家美容分別佔91%及84%。 

屈臣氏集團表示，受到疫情影響，不少顧客只能選擇網上購物，屈臣氏集團的全球電子商務在今年第二季度增長超過90%。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財快訊

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