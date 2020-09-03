▲ 未來5至10年 商貿和支付行業將經歷的轉變

2020年標誌着電子支付轉型的新開始。新冠肺炎疫情蔓延全球，人們正經歷生活模式的重大轉變，而這些轉變可能會對我們帶來長遠的影響。人與人之間減少見面接觸，改變我們與其他人的交流方式，同時亦影響商家與消費者之間的互動，形成社會的數碼轉型。

長遠來看，隨着商貿和支付的發展，流動裝置、大數據、超個人化（Hyper-personalisation）、環境體驗（Ambient experience）和其他科技的進步將引領我們在生活、人與人之間的聯繫、工作以至支付模式的改變。在未來5至10年，商貿和支付行業將預料經歷以下轉變。

邁向無現金交易

非現金交易正以有史以來最快的速度增長，當中亞洲市場更以同比32%的驚人速度帶動全球上升趨勢。香港亦不例外，在2020年電子支付的交易額預計比去年同期增長近13%。在香港，已有不少人採用無現金方式進行交易，是次疫情無疑進一步加速了電子支付的應用。

市民擔心鈔票和硬幣有可能成為傳播病毒的工具，甚至有些機構暫停收取現金。我們目前已看到愈來愈多人在超市和公共交通工具上使用電子支付。今年5月初，PayPal在香港推出二維碼支付功能，協助商戶及消費者以非接觸方式輕鬆完成交易，有效保持社交距離的同時，安全地進行綫下交易。我們預計社會對無現金交易的需求將繼續上升，我們該如何推動電子支付的發展，才能保障所有相關者的利益？

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隨時隨地以任何模式進行交易

電子商貿和支付推出的初期面對不少挑戰。包括網絡連接有限、付款過程不順暢、物流花費的時間太長等，而且欺詐案件難以及早被發現及阻止。

但經過多年來的發展，無論是現時的交易方式或場景都與以往大相逕庭。在1999年前，消費者必須親身進入實體店內進行交易。現在，無論消費者身在何地，商家都可以主動接觸到他們。在這幾年間，電子和流動商貿急劇增長，並創造了新營商模式，包括直接面向消費者的訂閱服務，以及通過社交媒體、聊天機器人和語音技術進行的對話式交易。支付行業也隨着這些變化不斷創新，讓消費者隨時隨地都能輕鬆結帳，配合流動性高的消費模式。

互聯網是協助小型商家向全球客戶銷售產品的重要推手。它使商家能夠向世界各地的消費者提供無限的商品選擇，並以不同貨幣進行交易。這些都建基於信任──買家相信付款後可以順利收到商品，而賣家亦相信可收到款項。但建立信任需要為客戶提供所需的安全感。

安全性和信任的關係密不可分

數據的安全性和正確使用是建立可靠、流暢的支付體驗的核心。消費者最想了解的是個人數據如何在整個消費過程中被收集、存儲和共享。

他們要求的是商家審慎考慮消費者的私隱和安全。商家應以強大的網絡安全措施保護客戶數據，因應趨勢更新防欺詐和風險管理功能。建立、維護和持續更新措施不但是基本需要，同時亦能協助商家在競爭激烈的支付市場中提升優勢。

環境體驗為商家提供無限機遇

在下一階段的商貿中，日常生活體驗、消費和支付之間將進一步融合。商家將與支付平台合作，將交易體驗變得更流暢無阻，從此購物和支付將不再是兩個獨立分開的動作。

全因強大、安全和可靠的生態系統，在未來，支付就像空氣一樣無形，但卻確實存在，隨時隨地滿足消費者的需求。

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