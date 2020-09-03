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康文署重開部分康樂設施　已開放場地及注意事項一覽

消費錦囊 14:19 2020/09/03

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康文署重開部分康樂設施　已開放場地及注意事項一覽

本港近日的新冠肺炎確診個案有所回落，康樂及文化事務署（康文署）宣布重新開放部分陸上康樂設施。相信一眾運動愛好者都期待已久。但仍要注意受限聚令影響，不少場地及康樂設施均設有人數上限，大家要留意相關安排。

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現已開放的設施如下：

  • 運動場的跑道
  • 網球場、網球練習場
  • 草地滾球場
  • 牛池灣公園射箭場 
  • 石澳障礙高爾夫球場 
  • 屯門康樂體育中心的射箭場 、高爾夫球發球練習場（以隔球道方式開放設施）及練習草坪

部分仍然暫停開放的康樂設施：

  • 香港仔網球及壁球中心網球場
  • 順利邨公園網球場
  • 通洲街公園網球場
  • 彩虹道遊樂場網球場
  • 何文田體育館（網球場設施） 
  • 九龍仔運動場（運動場的跑道，暫停開放至9月6日）

康體通網上預訂服務、場館內的康體通預訂櫃檯及自助服務站已經於於8月30日重新開放，現已接受市民預訂場地；分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃檯亦已於8月31日恢復服務。

雖然政府放寬了部分防疫措施限制，但是在使用康樂設施時亦要注意以下兩點：

1. 除室外進行相當消耗體力的運動外 仍需佩戴口罩

政府早前亦放寬口罩令，容許市民在非室內地方進行相當消耗體力的體能運動時，可以不戴口罩，但不包括散步和做伸展運動。

2. 康樂設施／場地設人數上限

現時運動場的跑道，只限緩步跑活動。而每個設有8條400米跑道的運動場，跑道最多容許200人同時使用；少於8條跑道或跑道長度短於400米的運動場，按比例設定人數。關於各運動場跑道的設定人數，可瀏覽康文署網頁。若人數過多，康文署會向等候人士派發輪候籌號。

由於受2人限聚令影響，在使用場地設施時均設人數上限。在任何時候，每個網球場及網球練習場只限最多4人逗留，每邊球場只限2人。草地滾球場將以隔球道方式開放設施，在任何時候，每條草地滾球場球道只限最多4人逗留，每邊球道只限2人。在高爾夫球練習草坪，任何時候每幅草坪只限最多2人逗留。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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