▲ 【儲蓄保險】儲蓄保險紅利實現率3大盲點 比較各大保險公司紅利實現率 -

坊間有儲蓄保險，聲稱總回報達每年6%，遠勝銀行存款利率的回報，因此吸引不少人投保。不過，儲蓄保險的總回報分為保證及非保證成份；當保險產品着重保證回報時，回報有限；若期望儲蓄保險的回報更具爆炸力，保險公司就要投資股票等較高風險的項目，回報自然傾向非保證。所謂非保證，就是沒有合約保證。儲蓄保險的投資策略由保險公司的投資專家主理，只要產品的紅利實現率可高達、甚至高過100%，照買，是否就無得輸？

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儲蓄保險可觀的回報通常來自非保證的紅利。以前，保險公司派發非保證紅利的情況極不透明，投保人能否得到期望的紅利，儼然賭博，得失靠彩數。有見及此，2015年，保監處（保監局的前身）公布指示，要求保險公司需披露分紅儲蓄保險的紅利實現率。所謂紅利實現率，就是﹕

實際派發的非保證紅利 / 銷售建議書顯示的非保證紅利 X 100%

紅利實現率似是個簡單的比率，從字面看，紅利實現率自然愈高愈好，不少保險代理甚至把它吹捧成儲蓄保險的重要指標。但是，如果消費者不了解箇中意義，隨時誤墜盲點。

盲點1：較新的產品經常沒有數據

當大家到保險公司的網站查找產品的紅利實現率時，不難發現很多「不適用」的情況，因為要計算紅利實現率，先決條件是保險公司曾就該產品派發非保證紅利，對於較新推出的產品、或者過去未曾有客戶退保的產品，它們便沒有數據去計算紅利實現率。試想想，若某些產品早期退保的價值非常低，客戶未必會選擇太早離場，所以數據亦欠奉。

因此，保險公司或代理可能會找其他保單的紅利實現率來作對照。如果儲蓄保險屬同一系列（如「充裕未來」計劃及「充裕未來」計劃3便是同系），以上一代計劃的紅利實現率作為參考，亦尚算有關聯。但是，如果隨便找同一公司的其他計劃的紅利實現率，來估計另一個不相關計劃的紅利實現情況，則有點牽強。

盲點2：披露的年份不足以反映長期的紅利實現率

大多數保險公司只披露2010年以後簽發的儲蓄保險的紅利實現率。所以，就算某產品歷史「悠久」已推出幾十年，現時已公布的往續亦只有不超過十個保單年度。

對於長期的儲蓄保險，可觀的非保證紅利都預測發生在保單30年後、甚至更長遠的時間。相反，在保單早期，預測的非保證紅利都非常少，舉例，以同一終身壽險比較第5年及第30年的紅利，前者可能只有後者的0-6%，視乎產品。所以，當保險顧問告訴你，某產品的紅利實際率100%，甚至更多的時候，大家就要留意，該紅利實際率是否只涉及很短的保單年期，因為短年期的紅利實際率數據，不足以反映該產品長遠的紅利實現情況。

下表是多個熱門儲蓄保險的紅利實現率。

終身儲蓄保險的紅利實現率

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盲點3﹕保險公司會不會於早期年份造靚條數？

紅利實現率曾被視為針對儲蓄保險的辣招，不少消費者都十分關注，保險公司自然希望數字更吸引。現時，多數儲蓄保險的分紅政策，亦容許保險公司有彈性地緩和調整紅利派發，將利潤或虧損在較長的年期內攤分，當投資大賺時，保險公司收起部分的紅利不派，用來補貼投資不利時，仍能維持分紅，藉以緩和回報波幅。但是，這造法亦有潛在漏洞，讓保險公司於保單早期，要派發的紅利又不多時，輕易地做到很高的紅利實現率。

紅利實現率僅供參考 誰能預測未來？

雖然紅利實現率提高了儲蓄保險的透明度，但現時有的數據並不足以預測長綫的分紅表現。事實上，長綫儲蓄保險橫跨幾十載，甚至可以傳三代，保險公司的精算師要準確預測30年或以後的回報率，談何容易？試想想，如果陳先生在30年前90年代買下一份儲蓄保險，哪時候預算的回報率超過10%，以當時美國國債息率8.859%，其實並不誇張；30年前，誰能估計息率持續下滑，跌至今時的0.679%？既然靠估，如何確保客戶得到合理的回報才是重要！下次再談。

以上資訊更新至2020年8月，僅供參考，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：儲蓄保險紅利實現率100%就靠得住？比較各大保險公司的紅利實現率 】

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