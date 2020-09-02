Netflix最新德語劇《生化大殺戒》　生化科技難為正邪定分界

▲ Netflix最新上架的德語原創劇集《生化大殺戒》是科幻驚慄劇集，關乎神秘病毒、生化襲擊、基因檢測等，疫情下愈看愈心寒。

Netflix燒腦神劇《闇》（Dark），教觀眾對於德劇大改觀，且驚喜連連，最新上架的德語原創劇集《生化大殺戒》（Biohackers），難免備受矚目。這部科幻驚慄劇集更關乎神秘病毒、生化襲擊、基因檢測等，際此COVID-19世紀疫症迫到埋身，自會愈看愈心寒。

▲ Mia協助Prof. Lorenz的助教Jasper於圖書館捉回螢光老鼠，其實她自己何嘗不也是「神人計劃」的白老鼠？



原定於今年4月底上架的《生化大殺戒》，雖然劇情沒提及禍延各國的傳染病，但首集開頭有講正高速行駛的火車疑似出現生化襲擊，整個車卡的乘客逐一倒地昏迷，更牽涉科學家進行基因改造的陰謀論，Netflix和本劇創作人考量到為免引起正受疫情之苦的全球觀眾不安情緒，所以拖到8月20日才推出首季共6集。

假如有學生與教授正暗地裏實驗對人類帶來重大改變的生物黑客技術，將會發生甚麼事？《生化大殺戒》便講述就讀德國頂尖學府University of Freiburg醫學院的Mia，為了揭開其家破人亡的真相、弟弟的神秘死因，而進入一個違法的基因實驗危險世界，被革命性生物黑客技術和其所衍生道德問題的陰影所纏繞。

Mia竭盡所能取得極負盛譽的生物科學專家暨明星講師Prof. Lorenz的信任，並加入其研究團隊，嘗試從中竊取機密數據及有利證據，以揭開她的暗黑秘密來替家人復仇。

▲ Prof. Lorenz深信合成生物學可讓人類從創造物變成創造者，是人類的未來，更可防範疾病於未然。

合成生物學扮演上帝

人類自古以來渴求的「永生」，或許能靠生物科技於未來實現，《生化大殺戒》聚焦於合成生物學（Synthetic Biology），Prof. Lorenz更秘密進行「神人計劃」：為開發遺傳疾病新療法，故意讓生育診所的胚胎「生病」來任意做其基因治療研究，而Mia就是她的實驗對象。

Lorenz認為人類的基因組能透過修剪、重組、合成，創造出「人造生命」，遂研究基因載體：可以把DNA送進人類細胞的一種改良病毒。Lorenz美其名為打造一個沒有孩子一出生就有疾病的世界，「神人計劃」就是醫學界的哥白尼式革命，其實她是想當造物主扮演上帝。

▲ 天才生物學助教Jasper自覺被Mia及室友Niklas出賣及利用，憤而下了一個錯誤的決定。

本劇探究生化科技遍及醫療、農業、工業、軍事、環境等層面，似為人類創造更好的未來，同時藉高科技生物實驗，來批判科技在有所創新、突破以前，犧牲了很多無辜生命，故觀眾反思科技倫理、生化災害，以及科技革命所帶來的福祉與隱憂，故事性和議題性都兼具，驚慄氣氛營造亦不俗，德國劇集的確叫人刮目相看。

▲ Mia的3位室友雖然騎呢又愛蒲，卻各有所長，對基因改造生物及植物與人體增強的方式都很有研究。

順帶一提，劇中出現套取女主角口腔組織後，竟可藉其基因排序圖譜而連她有無雀班都得知，觀眾看畢應要深切考慮參與任何檢測計劃，自己的基因樣本將作何用途，以及其嚴重性。

Info

《生化大殺戒》首季已於Netflix上架