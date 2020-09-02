  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【理財學堂】想財富增值但承受不了風險　有何投資建議？

理財學堂 19:15 2020/09/02

分享：

【理財學堂】想財富增值但承受不了風險　有何投資建議？

為個人財富增值，除了靠儲蓄累積資本，透過投資為資本增值，也是個人理財規劃的一部分。不過，投資始絡涉及風險，未必每個人都願意或有能力承擔投資風險。財務策劃師唐德玲有以下建議。

先檢視個人風險承受能力

風險承受能力分「主觀」和「客觀」的。

客觀上，年輕的承受能力可以較大，因為還年輕，萬一投資上有任何閃失，也有時間翻身。但如果已過50，又預期自己的收入不會再大幅增長，那麼，客觀上，風險承受能力會較低。

而主觀上，到底是否願意冒風險，就因人而異。簡單來說，要問自己，如果投資了某一個項目，假設是股票吧，當它的價格大跌時，會否坐立不安？

心理狀況影響投資決定

假如能夠泰然面對，分析下跌原因，然後決定止蝕或趁低吸納的話，那真的適合投資了。

但如果不然，面對投資虧損時是會膽顫心驚的話，最好還是不要投資，就把錢放在銀行算了。

把錢存款銀行　最大風險輸通脹

不過，從理財的角度，完全不投資，只將錢存在銀行，最大的風險就是通脹，即是妳存款的購買力會日漸下降，尤其是今次疫情之後，全球又將進入一個超低息周期。

所以，理財策劃顧問會建議這些不能也不願冒風險的人，盡量安排一些低風險的儲蓄產品。

下一頁

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【理財學堂】想財富增值但承受不了風險　有何投資建議？
今日
【理財學堂】想財富增值但承受不了風險　有何投資建議？
【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀
今日
【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀
【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀
今日
【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀
【科技股】買科技股忌盲目長揸　話你知點解
今日
【科技股】買科技股忌盲目長揸　話你知點解
【股神智慧】「股神」 巴菲特90歲生日！看看巴菲特的6大人生智慧
2020/09/01
【股神智慧】「股神」 巴菲特90歲生日！看看巴菲特的6大人生智慧
另類投資 投資產品 股票 基金 債券 儲蓄保險 儲蓄

上一篇文章

【理財學堂】想財富增值但承受不了風險　有何投資建議？

下一篇文章

財務自由要點做？趁年輕做呢10年事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

財金名家 睿智理財 - 曾淵滄：透視中美角力下的港股、A股走勢（立即觀看）【系列六之六】
曾淵滄：透視中美角力下的港股、A股走勢（立即觀看）【系列六之六】
【股神智慧】「股神」 巴菲特90歲生日！看看巴菲特的6大人生智慧
【股神智慧】「股神」 巴菲特90歲生日！看看巴菲特的6大人生智慧
財金名家 睿智理財 - 曾淵滄：透視中美角力下的港股、A股走勢（立即觀看）【系列六之一】
曾淵滄：透視中美角力下的港股、A股走勢（立即觀看）【系列六之一】
【理財學堂】借蘋果公司「1拆4」的啟示　看本港上市科技股潛在風險
【理財學堂】借蘋果公司「1拆4」的啟示　看本港上市科技股潛在風險
【科技股】買科技股忌盲目長揸　話你知點解
【科技股】買科技股忌盲目長揸　話你知點解
【美元走勢】美元走勢受制美國大選？特朗普vs拜登 誰當選有利美元
【美元走勢】美元走勢受制美國大選？特朗普vs拜登 誰當選有利美元