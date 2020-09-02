▲ 【理財學堂】想財富增值但承受不了風險 有何投資建議？

為個人財富增值，除了靠儲蓄累積資本，透過投資為資本增值，也是個人理財規劃的一部分。不過，投資始絡涉及風險，未必每個人都願意或有能力承擔投資風險。財務策劃師唐德玲有以下建議。

先檢視個人風險承受能力

風險承受能力分「主觀」和「客觀」的。

客觀上，年輕的承受能力可以較大，因為還年輕，萬一投資上有任何閃失，也有時間翻身。但如果已過50，又預期自己的收入不會再大幅增長，那麼，客觀上，風險承受能力會較低。

而主觀上，到底是否願意冒風險，就因人而異。簡單來說，要問自己，如果投資了某一個項目，假設是股票吧，當它的價格大跌時，會否坐立不安？

心理狀況影響投資決定

假如能夠泰然面對，分析下跌原因，然後決定止蝕或趁低吸納的話，那真的適合投資了。

但如果不然，面對投資虧損時是會膽顫心驚的話，最好還是不要投資，就把錢放在銀行算了。

把錢存款銀行 最大風險輸通脹

不過，從理財的角度，完全不投資，只將錢存在銀行，最大的風險就是通脹，即是妳存款的購買力會日漸下降，尤其是今次疫情之後，全球又將進入一個超低息周期。

所以，理財策劃顧問會建議這些不能也不願冒風險的人，盡量安排一些低風險的儲蓄產品。

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