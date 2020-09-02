時裝品牌魅力延伸　Chanel、Hermes、Louis Vuitton推專業時計

一枚腕錶對男士來說不但是配飾，更是身份與品味的象徵，因此想專業得來能夠緊貼時尚脈搏，不妨從時裝品牌入手。近年fashion brand所推出的腕錶已達專業標準，無論在性能抑或展示方式方面都極有出色表現，以下的新作，要功能有功能，要優雅有優雅，要動感有動感，切合各類型男士的需要。

▲ （品牌提供）

Gucci方中帶圓

Grip自推出以來都大受歡迎，錶盤的時間顯示相當獨特，3個顯示窗以白色轉盤分別顯示時、分及日期，在35毫米亦方亦圓的錶殼內，置入石英機芯。系列已經推出了好幾個版本，好像專為鼠年而設的米奇老鼠特別版、錶盤印滿雙G標誌的招牌設計，而最新則有加入計時功能的款式，但筆者還是覺得原來版本最classic耐看。（$15,000）

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CHANEL複雜跳時

Monsieur系列新作繼續以優雅專業掛帥，所置入的Calibre 1手動上鏈機芯由CHANEL自家製發，具有瞬間跳時及240度逆跳分鐘兩大複雜功能，小時窗的設計叫人聯想到品牌經典的Premiere系列。機芯動力儲備72小時，白金錶殼配啞光深藍色錶盤及錶帶，限量發行55枚。從錶底可見機芯上刻有獅子圖案，是CHANEL所有自製高級機芯的印記。（$322,600）

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Tom Ford湯姆二號

Tom Ford2018年推出首個腕錶系列001，不過品牌相當低調，因此大抵沒有多少人察覺到。第二個的002系列於去年出現，設有3個尺寸錶殼，有18K黃金和不銹鋼供選擇，並升級用上自動機芯，因此特別配上透明底蓋來展示。品牌花上兩年時間，開發出可拆卸的不銹鋼錶鏈，讓用家可輕鬆自行更換，但暫時只適用於001系列，可配置於002的鏈帶將於10月推出。（$72,200）

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Emporio Armani智能飛鷹

市面上的智能錶選擇不算多，難得Emporio Armani亦為大家提供了選擇。名為Connected的觸屏智能腕錶Smartwatch來到第3代，由Wear OS by Google和Qualcomm Snapdragon Wear 3100平台提供支持，新增的揚聲器支持用戶在智能腕錶上接聽電話，其餘功能包括Google Pay、心率監測、位置追蹤、智能手機通知等，功能不算多但已足夠日常使用，定價亦算相宜。（$3,300）

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Louis Vuitton旋轉方塊

11年前當Spin Time首度面世，叫人對Louis Vuitton另眼相看，腕錶由品牌的La Fabrique du Temps製錶廠自行研製，展現出品牌在時計研發上的專業。新作Escale Spin Time Meteorite的錶盤，以掉落在納米比亞的吉丙隕石製造，12個取代小時刻度的方塊可以獨立旋轉，其中一個方塊會轉出數字展示當下時間，其餘的則演繹出品牌著名的行李箱圖案，分鐘則以指針式顯示。（$415,000）

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Polo Ralph Lauren大馬仔

Ralph Lauren推出首個腕錶系列的時候，得到了歷峰集團旗下IWC、伯爵及積家3大品牌的加持供應機芯，氣勢如虹，不過市場卻略嫌腕錶價格偏高。今次的Polo Ralph Lauren系列感覺較為年輕悠閒，除了不同顏色錶盤，更有皮帶、鋼帶、NATO帶及源自恤衫的織布帶供選擇。此系列機芯由瑞士Sellita製造，售價尚算屬入門級數，但錶盤上的巨型品牌標誌未必人人能夠接受。（$13,700）

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Hermes隕石星空

無論材質或機械結構都獨特不凡的Arceau L'heure de la Lune，透過Hermes研發的專利機械模組，能同步顯示北半球與南半球的月相盈虧。以來自月球、火星的隕石或黑色撒哈拉隕石打造的錶盤上，設有兩個繞著盤面移動的副錶盤，分別顯示時間和日期，12點鐘位置的月亮飾以插畫家Dimitri Rybaltchenko所創作的飛馬，盤面6點鐘位置上則是在北半球所看到的月亮。（$462,000）

產品查詢︰

Gucci（2524 4492）

Hermes（2525 5900）

Tom Ford（2234 7802）

CHANEL（2973 6566）

Louis Vuitton（8100 1182）

Emporio Armani（2918 0699）

Polo Ralph Lauren（2376 2881）