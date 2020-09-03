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日本城全場買4送1 616牛肉火鍋大角咀店堂食8折

消費錦囊 07:00 2020/09/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、日本城：全場買4送1 

日本城全場任選買4送1優惠，優惠適用於全綫日本城/生活提案/多來買門店、店內電子購物屏幕Easy Buy及網店JHCeshop。

送贈之第5件商品以最低價格計算，各款現金劵、禮劵、美食劵、鮑魚海味套裝、藥品、保健食品、電話卡、易購點內之大型傢俬及大型電器除外。

2、616牛肉火鍋專門店：大角咀店堂食8折

即日起至9月6日，616牛肉火鍋專門店大角咀新店全日堂食一律 8 折優惠。616客香邨，早茶午市，正常供應，晚飯小菜外賣自取8折。優惠只適用於正價火鍋配料，不包括醬料及飲品。

外賣營業時間：中午12時至晚上9時

地址：大角咀埃華街70-86號大同新村大成樓地下H1A&H1B舖
訂座電話：65184419

3、天地圖書地庫：秋季大減價低至85折

天地圖書地庫現正舉行秋季大減價，即日起至9月27日，全綫中、英文、兒童圖書85折，雜誌、文儀用品9折，特價貨品除外。另外，凡購物折實滿HK$100，即送$15現金券兩張；凡購物折實滿$300，可獲贈9折優惠卡乙張。

所有優惠和贈品都不適用於1/F特賣場。，禮品數量有限，送完即止。

灣仔門市部
地址：香港灣仔莊士敦道30 號地庫及一樓
電話：2865 0708
(營業時間：上午10時至下午8時)

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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