▲ 港人儲蓄習慣強 選擇投資產品信心偏弱 滙豐推FinFit Index冀加強理財教育 -

自年初起，新冠肺炎疫情大流行，觸發全球經濟衰退危機。疫市下港人在財政上是否有充分準備應對今次危機？滙豐早前公布的「FinFit」調查，了解港人理財習慣，發現普遍港人有為未來儲蓄，但欠缺整體、清晰及長遠的財富管理。滙豐期望，透過加強對港人的理財教育，能有助提升整體的財務健康。

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港人財務健康平均67分 屬中等水平

滙豐早前公布HSBC FinFit Index調查，於今年3月訪問了1,511名年齡介乎18至64歲的香港居民，並對客戶進行行為調查，訪問結果配合客戶行為調查數據計算出香港人的財務健康水平，讓結果比傳統的問卷調查更準確。

「FinFit」調查4大財務健康範疇下合共39個指標，其中包括理財習慣、理財知識、理財計劃和財務保安，以100分為滿分，結果顯示，受訪者整體得分為67分，屬「中等健康」，當中29%受訪者取得80分或以上，財務狀況屬「非常健康」，20%受訪者得分低於50分，財務狀況屬「不健康」。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹形容，港人的財務健康尚算「中等健康」，在理財習慣及財務保安方面表現得較為理想，而在理財知識及理財計劃方面則有待改進。

港人儲蓄習慣強 平均月儲7,400元

港人在財務保安範疇獲76分，得分為4項之中最高，大部分人都對網絡安全保持警剔，約一半人會每年更改網上銀行密碼。其次為是理財習慣，得分為72分，64%受訪者有定期的儲蓄習慣，整體平均月儲7,400元，佔收入的29%。

此外，大多數港人會未雨綢繆，準備財政儲備，61%的受訪者表示其財政儲備足以應付未來6個月的生活所需，59%的受訪者有訂立收支預算的習慣。

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理財教育不足 少於一半港人善用投資產品

不過，港人在理財知識和理財計劃兩個範疇較弱，得分分別是65分和60分。少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，三分之一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。對投資產品的認識而言，約60%受訪者了解本地股票，少於40%了解其他投資產品。許長虹認為，這或反映出港人在理財教育及知識上的不足，導致他們對選擇合適自己的投資產品欠缺信心。

許長虹指出，滙豐會針對客戶的需要，推出不同理財產品。以年輕客戶為例，滙豐已推出「FlexInvest靈活智投」，平台提供不同類型的基金，並能以低至100元的資金起步，讓客戶把握財富增長的機會。

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹認為，港人在理財知識和理財計劃兩個範疇有進步空間。（受訪者提供）

疫下增港人危機意識 恒常檢視投資組合

在疫情的陰霾下，經濟前景不明朗，更突顯居安思危的重要性。許長虹指，經濟環境不穩定提高了港人的危機意識，不少客戶積極向銀行職員聯絡，持續檢視個人投資組合的策略及表現。

「FinFit」調查也顯示，55%受訪者表示在過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少等。他建議，面對失業危機，港人應準備最少6個月的基本生活開支作財政儲備，訂立開支預算，恒常檢視自己的投資組合及其表現，以應對市場的變化。

定期發布「FinFit」調查 推動理財教育

許長虹指，「FinFit」調查能具體地顯示社會整體的財務健康，提升大眾對財務健康的關注。他又指出，調查結果顯示，港人在理財知識及理財計劃方面尚有改善的空間，也印證到在香港推廣理財教育的需要。他認同滙豐有責任也有義務在香港推廣理財教育，並期望能協助「提升港人的理財素養（Financial literacy），實現個人的理財目標。」

他指，滙豐未來會推出更多計劃和產品助客戶提升理財知識水平，現時「FinFit」網頁亦有各種理財資訊予市民瀏覽，幫助市民認識不同理財產品、財務概念與風險。

此外，滙豐亦會定期進行對香港整體銀行用戶「FinFit」調查，預料下一次的調查結果將於今年第4季至明年首季發布，持續為推動理財教育出一分力。

責任編輯：李瑩

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