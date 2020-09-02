【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 收息攻略 17:45 2020/09/02 分享： ▲ 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨 人民幣定期存款比較，那間銀行定存利息最吸引？以較低門檻的本金等值3萬港元計，暫見匯豐銀行提供的短期人民幣定期存款年息最高，為6.5厘。是低資金門檻人民幣定存之中，年息最高吸引。 【本金：等值3萬港元】 銀行：匯豐銀行 本金：等值3萬元港元 存期：七日 年息：6.5厘 【本金：等值5萬港元】 銀行：中銀香港 本金：等值5萬元港元 存期：七日 年息：5.5厘 若資金門檻較高，以起存額為本金等值10萬港元計，敍造七天期人民幣定期存款，則以年息8.8厘最高。 【本金：等值10萬港元】 銀行：富邦銀行 本金：等值10萬港元 存期：七日 年息：8.8厘 銀行：集友銀行 本金：等值10萬港元 存期：七日 年息：6.5厘 ▲ 人民幣定期存款利息一覽 欄名 : 存款收息 相關文章 【人民幣走勢】人民幣匯價回軟 收報6.8261八連升斷纜 今日 【人民幣走勢】人民幣匯價回軟 收報6.8261八連升斷纜 【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4% 容許人民幣升值背後的2個解讀 今日 【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4% 容許人民幣升值背後的2個解讀 人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看） 2020/08/31 人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看） 【人民幣走勢】人民幣國際化漸近 花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤 2020/08/19 【人民幣走勢】人民幣國際化漸近 花旗：人民幣於2030年取代英鎊成全球第三大支付貨幤 【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示 進一步挑戰美元地位 2020/08/18 【人民幣走勢】人民銀行在港發人民幣債券的啟示 進一步挑戰美元地位 最新專欄文章 更多 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 2020/09/01 【定期存款】人民幣定期存款 10萬元七日賺息 8.8厘 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 2020/08/31 【定期存款】美元定期存款七日賺息5.3厘 搏短綫反彈賺息 【定期存款】七日賺息5.5厘 人民幣定期存款可以做到 2020/08/27 【定期存款】七日賺息5.5厘 人民幣定期存款可以做到 【定期存款】印度銀行加入戰團 人民幣定存利息2.25厘誘客 2020/08/26 【定期存款】印度銀行加入戰團 人民幣定存利息2.25厘誘客 【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日 2020/08/25 【定期存款】1萬元存款年息10厘！優惠期至8月31日 人民幣 定期存款 人民幣定期存款