▲ 【定期存款】3萬元人民幣定期存款 七日年息6.5厘匯豐最慷慨

人民幣定期存款比較，那間銀行定存利息最吸引？以較低門檻的本金等值3萬港元計，暫見匯豐銀行提供的短期人民幣定期存款年息最高，為6.5厘。是低資金門檻人民幣定存之中，年息最高吸引。

【本金：等值3萬港元】

銀行：匯豐銀行

本金：等值3萬元港元

存期：七日

年息：6.5厘

【本金：等值5萬港元】

銀行：中銀香港

本金：等值5萬元港元

存期：七日

年息：5.5厘

若資金門檻較高，以起存額為本金等值10萬港元計，敍造七天期人民幣定期存款，則以年息8.8厘最高。

【本金：等值10萬港元】

銀行：富邦銀行

本金：等值10萬港元

存期：七日

年息：8.8厘

銀行：集友銀行

本金：等值10萬港元

存期：七日

年息：6.5厘

▲ 人民幣定期存款利息一覽