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【定期存款】3萬元人民幣定期存款　七日年息6.5厘匯豐最慷慨

收息攻略 17:45 2020/09/02

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【定期存款】3萬元人民幣定期存款　七日年息6.5厘匯豐最慷慨

人民幣定期存款比較，那間銀行定存利息最吸引？以較低門檻的本金等值3萬港元計，暫見匯豐銀行提供的短期人民幣定期存款年息最高，為6.5厘。是低資金門檻人民幣定存之中，年息最高吸引。

【本金：等值3萬港元】

  • 銀行：匯豐銀行
  • 本金：等值3萬元港元
  • 存期：七日
  • 年息：6.5厘

【本金：等值5萬港元】

  • 銀行：中銀香港
  • 本金：等值5萬元港元
  • 存期：七日
  • 年息：5.5厘

若資金門檻較高，以起存額為本金等值10萬港元計，敍造七天期人民幣定期存款，則以年息8.8厘最高。

【本金：等值10萬港元】

  • 銀行：富邦銀行
  • 本金：等值10萬港元
  • 存期：七日
  • 年息：8.8厘
  • 銀行：集友銀行
  • 本金：等值10萬港元
  • 存期：七日
  • 年息：6.5厘

人民幣定期存款利息一覽

欄名 : 存款收息

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