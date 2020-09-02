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【美元走勢】美匯指數或有技術反彈　惟長綫難改美元弱勢

理財學堂 16:39 2020/09/02

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【美元走勢】美匯指數或有技術反彈　惟長綫難改美元弱勢

美匯指數走弱多時，日前更失守92心理關口。以技術走勢看，美匯指數短綫會有機會反彈。然而，由於基本因素偏淡，相信美元弱勢的形態難以改變。留意本周五美國公布的8月份就業數據，對美元短期走向或有指引作用。

美匯指數一度失92心理關口

美滙指數日前終於跌穿前低位92.12，刷新年內新低之餘，更失守92心理關口。雖略見反彈，惟力度不大，無力重返92水平上方。

短綫而言，美滙指數連番下跌後，14RSI已回落至29.4附近，逐步跌向超賣區，且短綫呈現背馳現象，而MACD同樣出現類似情況，預期美滙跌勢有機會放緩，並作出技術性反彈。

基本面疲弱　長遠弱勢難改

不過，基於美元基本面仍然疲弱，相信短綫就算出現反彈，也不會改變下行趨勢，有反彈而無升幅。

技術上，92心理關口已由支持變為阻力，上破才有進一步反彈空間，向下91.50為初步支持。

【美匯指數】以技術走勢看，美匯指數短綫會有機會反彈，但由於基本因素偏淡，美元弱勢難改。

8月份就業數據對美元短期走向啟示

周五美國將會公布8月份就業數據，市場普遍預期非農新增職位將較7月份減少，失業率料由10.2%回落至9.8%。

由於8月份數據將反映疫情反彈對就業市場的影響，相信對美元短期走向有指引作用。

欄名 : 匯率走勢

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