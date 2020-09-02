【醫療新趨勢】未來醫療的三大趨勢　數字健康、基因組學和延年益壽

▲ 未來醫療的三大趨勢 數字健康、基因組學和延年益壽

現有醫療體系在新冠肺炎危機中暴露出的缺陷，以及與生活方式改變相關的慢性病的增加和全球人口老化，都將影響醫療領域的未來前景。瑞士寶盛私人銀行對數字醫療、基因組學和延年益壽方面的最新發展進行了詳細的研究。

數字健康

遠程醫療



雖然新冠肺炎危機使全世界的醫療資源捉襟見肘，但也導致全球對在綫醫療服務的需求大大增加。由於隔離、社交距離等一系列的措施，令看病變得更加困難。因此，遠程醫療，即在綫諮詢服務的出現，無疑滿足了居家患者在網絡上尋求醫學建議的需求，讓患者可以與醫生進行交流。



雖然新冠肺炎危機使全世界的醫療資源捉襟見肘，但也導致全球對在綫醫療服務的需求大大增加。由於隔離、社交距離等一系列的措施，令看病變得更加困難。因此，遠程醫療，即在綫諮詢服務的出現，無疑滿足了居家患者在網絡上尋求醫學建議的需求，讓患者可以與醫生進行交流。 移動健康



由於公共衛生緊急狀況需要一種創新的護理模式，移動醫療技術在新冠肺炎大流行期間也發揮了重要作用。具體而言，醫療專業人員轉而使用工具，使他們能夠在無接觸的情況下遠程監測患者，從而防止新冠病毒的進一步傳播。



此外，由於一些患者於手術後出現併發症，儘管醫護人員盡了最大努力，但仍可能需要重新住院。而這些問題大多可以在不住院的情況下得到監測和有效治療，愈來愈多醫生轉為移動醫療技術，以減少患者再入院的情況。



由於公共衛生緊急狀況需要一種創新的護理模式，移動醫療技術在新冠肺炎大流行期間也發揮了重要作用。具體而言，醫療專業人員轉而使用工具，使他們能夠在無接觸的情況下遠程監測患者，從而防止新冠病毒的進一步傳播。 此外，由於一些患者於手術後出現併發症，儘管醫護人員盡了最大努力，但仍可能需要重新住院。而這些問題大多可以在不住院的情況下得到監測和有效治療，愈來愈多醫生轉為移動醫療技術，以減少患者再入院的情況。 醫療技術



醫療技術是一個廣泛的領域，包括任何能夠挽救或改善患有各種疾病的個人生活質素的技術。簡單地說，醫療技術可能涵蓋注射器和助聽器等熟悉的物品，或醫療機械人、人體掃描儀、眼內透鏡及膝關節和髖關節置換等更複雜的設備。



在中國，醫療機械人為一綫醫務人員提供幫助，如參與醫院病房和公共共享空間的清潔和消毒、測量病人體溫、向病人分發醫療用品、為病人和醫務人員傳送食物、減少醫務人員的工作量，以及儘量減少人與人之間的接觸，以降低交叉感染的風險。其他例子包括比利時、意大利和南韓，這些國家的醫院和公共場所都設有醫療機器人，以分發洗手液並確保人們正確佩戴口罩。

基因組學

細胞和基因療法為無數複雜臨床病症帶來希望。這些病症包括由DNA中的惡性突變所引起的遺傳病，例如癌症和鐮狀細胞病，以及伊波拉、人類免疫缺陷病毒（愛滋病毒）和鼠疫等非遺傳性疾病。另一種廣泛而致命的疾病是癌症。雖然全球癌症發病率明顯上升，但多年來死於癌症的人數有逐漸下降的趨勢。死亡率的逆轉，主要得益於基因治療、精準醫療和人工智能互相結合，在診斷和治療方面取得的巨大醫學進步。

人工智能通過分析數以百萬計的基因數據和患者結果，可以確定腫瘤基因、癌症生長和特定藥物之間的新關係。因此，癌症患者接受「一刀切」的化療和放射治療方案可能已經成為過去。相反，醫生們趨向轉為精準醫療，根據患者和癌症腫瘤的基因檢測提供個性化的解決方案。這樣一來，醫學專家就可以為患者提供最合適的藥物或治療方法。

延年益壽

隨着老齡人口比例的增加，慢性病的發病率愈來愈高。因此，讓醫療專業人員能夠持續監測老年人健康狀況的輔助技術在未來將變得更加重要。醫療專家不僅可以通過早期發現健康異常，幫助老年人降低患更嚴重慢性病的可能性，而且還可以避免入院治療，從而減輕醫療系統的壓力，控制不斷增長的醫療費用。數字健康技術可以通過可穿戴設備等遠程監測工具測量患者的血氧飽和度、心率和血壓等相關數據，並從患者舒適的家中實時傳送給醫生。換句話說，老年人不再需要長途跋涉去看病，也不用再為簡單的體檢而在診所和醫院排長龍、尤其是在地理條件限制、公共交通和醫療系統構成額外挑戰的國家。

醫療保健的未來將由有利的結構性趨勢和行業發展所決定。從長遠來看，鑑於政治方面的有利因素、全球人口變化的巨大力量、與人口老化相關的慢性病的增加，以及醫療的財政負擔日益加重，與數字健康、基因組學和延年益壽有關的領域應該會有進一步的上升潛力。

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