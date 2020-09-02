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【人民幣匯率】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀

理財學堂 16:00 2020/09/02

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【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀

看好人民幣走勢者如安信證券首席經濟學家高善文就指，「811匯改」至今5年，人民幣不僅已經跌透，而且已經跌過了，未來將會進入較長的升值過程；看淡人民幣走勢者如社科院經濟研究所教授劉煜輝則稱，升值面臨兩大「緊約束」，即「名義匯率」與「真實匯率」裂口發散，及嚴格的資本項管制。

容許人民幣兌美元升值的2個原因

1.美國大選臨近　避免侵侵有匯率口實

值得一提的是，跟兌美元大幅反彈相比，人民幣兌一籃子貨幣匯率跟5月底相比實則幾無變動，因此更可能的解釋是，北京容忍人民幣兌美元顯著走強，或是意在主動出手，在花旗國11月總統大選日益臨近時，避免任何讓侵侵匯率口實的可能。 　　

2.護航國內大循環　刺激本地需求

另一方面，時值「國內大循環為主體，國內國際雙循環互促發展」的「雙循環」，勢寫入即將於10月五中全會啟動討論的「十四五」規劃主線，而要刺激此戰略的重點--本地需求，匯率升值無疑是政治正確的選擇。 　　

此外，《經濟學人》並留意到，與美、日、歐央行大幅擴張資產負債表不同，中國央行似不同尋常地顯示出保守主義。

《經濟學人》：旨在提升人民幣國際地位

文章分析指，原因或旨在提升人民幣的國際角色，即

若能在大家瘋狂增加貨幣供給時控制供給量，那麼某天就可能成為儲備貨幣(reserve-currency status may someday be yours)。

不過，單靠亮麗的資產負債表謀求儲備貨幣地位恐是一廂情願，美元至今獨霸天下，背後最大支持或要數軍事、科技、生物製藥等領域的領先地位。

由此看，要探究人幣長遠走勢，貨幣超發或經濟增長並非唯一性因素，技術至上的競爭才是關鍵。

上一頁

  • 人民幣匯率短短三個月間，人民幣兌美元火箭式直升逾4%
  • 北京容忍人民幣兌美元顯著走強，或是意在主動出手，在花旗國11月總統大選日益臨近時，避免任何讓侵侵匯率口實的可能。 　　
  • 時值「國內大循環為主體，國內國際雙循環互促發展」的「雙循環」，而要刺激此戰略的重點--本地需求，匯率升值無疑是政治正確的選擇。 　　

欄名 : 理財學堂

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