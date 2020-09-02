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【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀

理財學堂 16:00 2020/09/02

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【人民幣走勢】人民幣三個月升逾4%　容許人民幣升值背後的2個解讀

人民幣走勢持續強勁，人民幣匯率從5月底的「逾12年低」至今，短短三個月間，人民幣兌美元火箭式直升逾4%。有機構趁勢喊出人幣「已跌透、跌過，未來將進入較長升值過程」。

同時，人民幣定期存款亦成銀行搶存戶的焦點，定存利息吸引。至今日止，本地銀行提供的人民幣定期存款利息，七日高達8.8厘！

【人民幣定期存款利息一覽：按此

人民幣匯率返6.8上似指日可待，拋開息差擴大、出口改善、美元弱勢等傳統解釋，此波升值潮背後的兩大解釋可能：

1.避免在花旗國大選前授侵侵任何匯率口實

2.在「國內大循環為主體」的政策基調下刺激內需

美匯指數弱　歐元、人民幣則強　

美匯指數於周二（9月1日）一度失守92水平，在美國聯儲局「平均通脹目標」拖累下續上演蹺蹺板效應。

歐元周三（9月2日逾兩年來首見升破1.2美元；

人民幣中間價七連升至6.8376，相當於較5月底的逾12年低位勁彈逾2900點子或4.1%，錄逾15個月高。

人民幣匯率三個月大翻身的原因

看看基本面，中國十年期國債收益率升至3%以上拉闊中美息差，內地出口7月錄顯著改善，美匯指數上月累跌1.5%創5年最差表現，中美首階段貿易協議檢視「過關」。

不過，上述是否足以解釋人民幣短短3個月間走勢差天共地？ 　　

對此，市場看法不一。

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欄名 : 理財學堂

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