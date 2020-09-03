▲ 若人類活到150歲 將為社會帶來甚麼改變和挑戰？

科技的進步意味着預期壽命正在迅速延長，但我們是否都準備好？如果人類活到150歲將為社會帶來甚麼改變和挑戰呢？

當人們談論長壽時，往往會關心科學和社會領域的發展，也就是使人們能夠活到150歲甚至250歲的科技。這代表着多個職業生涯、八代同堂家庭的出現。但商業領域呢？在與長壽服務相關領域工作是怎樣？長壽主題企業的前景又將如何？

【延伸閱讀】未來醫療的三大趨勢 數字健康、基因組學和延年益壽

增加你的「健康期」

相比起延長壽命，生物技術公司Juvenescence行政總裁兼聯合創始人Greg Bailey博士認為，更重要的是延長健康壽命。近幾十年來，發達國家的人均壽命已大大提高，但平均健康壽命卻沒有任何改變。事實上，在許多國家，它還在下降。這代表着雖然我們的壽命更長，但健康狀況欠佳的時間也更長。

Greg Bailey博士指：「如果人生最後60年都需要坐輪椅或患有阿爾茨海默氏症（俗稱老年癡呆），沒有人會願意活到120歲」。他補充說，現在長壽技術正在飛躍式發展，我們正在了解控制衰老的基因以及如何掌控它們，學習組織再生，開發更好的藥物。「這將會比人們想像的快得多。」他認為，我們正處在轉捩點。

通過投資加快技術發展

在商業意義上也是如此。在生物技術領域，投資早期階段的資產是前所未有的。投入這個領域的資金愈多，技術的發展就愈快。從連續創業者Peter Thiel到亞馬遜首席執行官Jeff Bezos等知名人士都在投資長壽相關企業，或者向研究基金會提供大量捐款，這都有助於行業的發展。

對延長壽命的預測大相徑庭

目前，世界上最長壽老人年齡是120多歲。但牛津大學的Sarah Harper教授最近表示，今天出生的嬰兒預期壽命將達到104歲。

我們還看到，儘管出現了新冠病毒，但壽命還在繼續延長。根據世界衛生組織的數據，2000年至2016年期間，全球預期壽命增加了5.5年。這是自20世紀60年代以來的最大增幅。這開啟了一個極具吸引力的前景：醫學進步的速度意味着，如果你能撐到，比如說2050年，你就有可能或多或少地無限期地活下去。生物醫學理論家Aubrey de Grey曾表示，一些已經出生的人更有可能可以活到1000歲。

Greg Bailey博士認為對大多數人來說，120到150歲是有可能的，這意味着我們必須解決像阿爾茨海默氏症、柏金遜症和關節炎這樣的問題，否則活那麼長也沒意義。他補充說，阿爾茨海默氏症是一個困難的問題，因為它有多種原因，所以治癒或治療關節炎的方法很可能出現得更早。

「科幻小說已經成為今天的科學」

Juvenescence於1月份從一所大學獲得了一項新技術的授權。這項技術基於一個事實：如果你在7歲以下，失去了手指尖，在大多數情況下，它會自發地重新生長。Bailey表示， 「也許10年後，我們就會解放身體裡的這種能力，打開身體的開關，讓你重新長出一個肢體或器官。」

這種可能性意味着，100歲以上的人可以像年輕人一樣活得很好，因為他們磨損的器官，例如腎臟，已經被替換了。這些器官也是「年輕」的。即使你已經80歲，也可以得到一個全新的腎臟。人類就像汽車一樣，只要有後備零件，就能無限期地運作。

至於數百萬健康的百歲老人所帶來的更廣泛的商業影響，可以說幾乎是無限的。其影響將涵蓋人類的繁衍、養老金、房地產和食品生產等。「從中得到的關鍵啟示是，我們都認為是瘋狂的科幻小說現在正在成為現實：科幻小說已經成為今天的科學。」Bailey說：「它將對各行各業、人們的生活以及政府政策產生巨大的影響。總之，它將具有顛覆性，但同樣令人無比興奮。」

=====================

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看