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【ET財智TALK】恒生科技指數ETF 捕捉科技股升勢 南方東英李雪恒同你拆解（立即觀看）

理財學堂 20:00 2020/09/07

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隨着「港版納指」恒生科技指數登場，與恒生科技指數相關的ETF產品亦陸續現身，投資者入市時有乜要留意？南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒（Kenneth）與大家拆解恒生科指ETF特色、透視市場上不同人士參與角色及工作，最重要是投資者入市前必須留意的市場數據，助你捕捉科技股升浪時更加得心應手。

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往節目內容

2020年8月31日 嘉賓：星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享
人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）

2020年8月24日 嘉賓：惠理基金固定收益投資首席投資總監葉浩華
債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）

2020年8月17日 嘉賓：滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲
聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（立即觀看）

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產品 恒生科技指數 指數 經濟 ETF 華夏恒生科技（03088） 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033）

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【理財學堂】股市跌毋須急於買貨　先睇清資金哪裡流
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