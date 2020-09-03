  • 30°C
香港時間 : 2020903日 (四) 19:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版納指】恒生科技指數ETF拆解 南方東英李雪恒@ET財智TALK 9‧7晚上8點見

理財學堂 07:15 2020/09/03

分享：

隨着「港版納指」恒生科技指數登場，與其相關的ETF產品亦陸續現身，會為散戶帶來甚麼投資機會？9月7日（星期一）晚上8點《ET財智TALK》請來南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒（Kenneth）同大家慢慢傾，Bookmark呢個網址，Mark埋時間，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.comFacebook專頁YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往節目內容

2020年8月31日 嘉賓：星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享
人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）

2020年8月24日 嘉賓：惠理基金固定收益投資首席投資總監葉浩華
債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）

2020年8月17日 嘉賓：滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲
聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（立即觀看）

-------------------------

8月4日起一連8個星期二晚上7:30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : ET財智TALK

最新專欄文章 更多

ET財智TALK - 【人民幣匯率】人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）
2020/08/31
【人民幣匯率】人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）
ET財智TALK - 債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）
2020/08/24
債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）
ET財智TALK - 聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（有片）
2020/08/17
聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（有片）
ET財智TALK - 美滙弱歐元強　吼準時機買歐元？專家陳健豪話你知下半年投資外滙睇咩位（有片）
2020/08/10
美滙弱歐元強　吼準時機買歐元？專家陳健豪話你知下半年投資外滙睇咩位（有片）
ET財智TALK - 虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）
2020/08/03
虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）
ETF 華夏恒生科技（03088） 恒生科技ETF（03032） 南方恒生科技（03033）

上一篇文章

【人民幣匯率】人民幣匯率升除因為美匯弱　仲有一個原因

下一篇文章

【理財學堂】想財富增值但承受不了風險　有何投資建議？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版