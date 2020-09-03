【港版納指】恒生科技指數ETF拆解 南方東英李雪恒@ET財智TALK 9‧7晚上8點見

隨着「港版納指」恒生科技指數登場，與其相關的ETF產品亦陸續現身，會為散戶帶來甚麼投資機會？9月7日（星期一）晚上8點《ET財智TALK》請來南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒（Kenneth）同大家慢慢傾，Bookmark呢個網址，Mark埋時間，到時見！

《ET財智TALK》逢周一晚上8時於hket.com、Facebook專頁及YouTube頻道播出，主持顧芷筠（Debby）每集與不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢。

重溫過往節目內容

2020年8月31日 嘉賓：星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享

人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）

2020年8月24日 嘉賓：惠理基金固定收益投資首席投資總監葉浩華

債券投資有咩注意？惠理葉浩華拆解債市回報與風險（立即觀看）

2020年8月17日 嘉賓：滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲

聚焦疫後復甦 新經濟成焦點 滙豐范卓雲同你分析港股新機遇（立即觀看）

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8月4日起一連8個星期二晚上7:30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情