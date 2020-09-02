【股神智慧】蓋茨（Bill Gates）親自焗蛋糕為「股神」 巴菲特慶祝90歲生日　感性分享從巴菲特身上學會最重要的事（立即睇片）

▲ 【股神智慧】蓋茨 (Bill Gates)分享從「股神」 巴菲特身上學會最重要的事 -

「股神」巴菲特（Warren Buffett）剛度過了他90歲的生日，作為他的好友蓋茨（Bill Gates）特意寫了一篇文章，紀念二人29年的友情，並分享他在巴菲特身上學會最重要的事情。

【延伸閱讀】【股神智慧】「股神」 巴菲特90歲生日！看看巴菲特的6大人生智慧

撰文紀念29年友誼 憶巴菲特交友之道

蓋茨分享指，與巴菲特於1991年相識，由於二人對數學和數字都深感興趣，而建立深厚的友誼。

自那時起，他與巴菲特玩了無數次橋牌、在麥當勞用餐，並會互相提點對方。兩人的關係相當緊密，在蓋茨辦公室的電話，更設有打給巴菲特手機「快速鍵」。

蓋茨從巴菲特身上得到不少寶貴的建議，蓋茨認為最重要的或許是友誼本身。

他回憶起2017年巴菲特在哥倫比亞大學演講時與學生分享的想法：

你將朝着與你交往的人的方向邁進，你所結交的朋友將塑造你的人生。交一些有質素的朋友，找一些你既欣賞、又喜歡的人當朋友，並在餘生努力維繫友誼。

巴菲特認為，選擇合適的朋友對事業及人生很重要，而蓋茨也非常同意。

【延伸閱讀】【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力 其他企業家又如何提升自己的生產力？

工作忙碌不忘維繋友誼

蓋茨曾於2016年的文章分享，很欣賞巴菲特在友誼中所投入的感情，好比經營生意投入心力一樣，令蓋茨感到佩服。

蓋茨指，即使巴菲特工作如何繁忙，仍會抽時間與朋友聯絡，會不時打電話慰問對方，也會定期與蓋茨及他妻子梅琳達（Melinda）分享有趣的文章，以維繫彼此之間友誼。

蓋茨在巴菲特身上體會到友誼的重要性，他對擁有巴菲特這個好友感到慶幸，並認為

有人若能擁有像巴菲特一樣體貼友善的朋友是他的幸運

蓋茨稱巴菲特就是作為一個好朋友的典範，並從他身上體會到友誼的意義是在於

要成為自己希望擁有的那種朋友

如今兩人的友誼已持續29年，在巴菲特生日當天，蓋茨更親自為他焗製蛋糕慶生。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【 9 月限定優惠】 訂閱 《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！ 立即訂閱



成為《香港經濟日報》 App 新會員，多款禮物任你選！ 免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》 App 開講！ 立即收看