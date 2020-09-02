▲ 【中秋節2020】信用卡買月餅優惠大檢閱

中秋節還有大概1個月就到，應節嘅月餅你又準備好未？無論是送禮或自用，想錫住個荷包，可以留意以下的信用卡購買熱門品牌月餅的優惠啦！

美心月餅

由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡選購指定美心月餅可享6折優惠，當中包括雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、七星伴明月月餅、金腿五仁月餅及貓山王榴槤冰皮禮盒等。

優惠詳情

東海堂

由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡選購指定東海堂月餅可享6折優惠，當中包括流心抹茶月餅、流心芝士月餅、奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅、十勝紅豆粒蛋黃月餅及日式冰皮禮盒。

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奇華餅家

由即日至10月1日，憑Citibank信用卡於奇華餅家消費，可享下列優惠：

門市優惠

於奇華餅家門市消費滿100元或以上，即享8折優惠

淨額簽帳滿500元或以上即獲鮮肉臘腸60現金優惠券1張（每次交易最多1張）

以半價換購奇華茗茶系列

網店優惠

於奇華餅家網店消費滿100元或以上，並於結帳前輸入優惠碼 「citibank」 ，即享8折優惠

，即享8折優惠 淨額簽帳每滿100元或以上，即獲鮮肉臘腸60現金優惠券1張（每次交易最多5張）

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大班冰皮月餅

由即日起至10月1日，憑恒生信用卡購買大班冰皮月餅，可享以下優惠：

以$1 Cash Dollar換購精選冰皮月餅

以原價購買冰皮尊貴官燕月餅1盒（6個精裝），加$1 Cash Dollar多換1盒

以原價購買冰皮迷你四色月餅1盒（8個迷你裝），加$1 Cash Dollar多換1盒

以149元加$1 Cash Dollar 購買5包冰皮迷你月餅（2個裝）

以原價購買冰皮黑鑽榴槤荳蓉月餅1盒（6個精裝）或冰皮極品官燕奶黃月餅1盒（9個裝），加$1 Cash Dollar多換1盒

精選冰皮月餅低至55折

冰皮玲瓏四色伴官燕月餅（9個裝）— 219元

冰皮迷你八寶月餅（8個迷你裝） — 184元

冰皮玲瓏九星月餅（9個裝）— 222元

冰皮玲瓏八星伴官燕月餅（9個裝）— 219元

冰皮迷你經典綠荳蓉月餅（8個迷你裝）— 172元

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聖安娜餅屋

由即日起至9月16日，憑Mastercard信用卡於聖安娜餅屋購買月餅，可享低至52折優惠，當中包括金腿五仁月餅、金沙流心奶黃月餅券、低糖蛋黃白蓮蓉月餅及至愛經典冰皮月餅等。

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Häagen-Dazs

由即日起至9月30日，憑星展銀行信用卡購買指定Häagen-Dazs雪糕月餅，可享低至64折優惠，當中包括迪士尼「友 」歡聚月餅、七星•追月、九星•迎月及愛‧華麗月餅等。

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責任編輯：曹佩鈞

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