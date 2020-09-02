【中秋節2020】信用卡買月餅優惠大檢閱

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中秋節還有大概1個月就到，應節嘅月餅你又準備好未？無論是送禮或自用，想錫住個荷包，可以留意以下的信用卡購買熱門品牌月餅的優惠啦！
美心月餅
由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡選購指定美心月餅可享6折優惠，當中包括雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、七星伴明月月餅、金腿五仁月餅及貓山王榴槤冰皮禮盒等。
東海堂
由即日起至9月24日，憑滙豐信用卡選購指定東海堂月餅可享6折優惠，當中包括流心抹茶月餅、流心芝士月餅、奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅、十勝紅豆粒蛋黃月餅及日式冰皮禮盒。
奇華餅家
由即日至10月1日，憑Citibank信用卡於奇華餅家消費，可享下列優惠：
門市優惠
網店優惠
大班冰皮月餅
由即日起至10月1日，憑恒生信用卡購買大班冰皮月餅，可享以下優惠：
以$1 Cash Dollar換購精選冰皮月餅
精選冰皮月餅低至55折
聖安娜餅屋
由即日起至9月16日，憑Mastercard信用卡於聖安娜餅屋購買月餅，可享低至52折優惠，當中包括金腿五仁月餅、金沙流心奶黃月餅券、低糖蛋黃白蓮蓉月餅及至愛經典冰皮月餅等。
Häagen-Dazs
由即日起至9月30日，憑星展銀行信用卡購買指定Häagen-Dazs雪糕月餅，可享低至64折優惠，當中包括迪士尼「友 」歡聚月餅、七星•追月、九星•迎月及愛‧華麗月餅等。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊