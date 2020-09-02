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低息期再延長　樓市不宜過於悲觀

博客 12:17 2020/09/02

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低息期再延長　樓市不宜過於悲觀

聯儲局主席上周在央行會議中發表演說，向市場表明將採取平均通脹目標機制，即未來即使通脹稍高於2%，聯儲局也不會急於加息以穩定通脹。言論被解讀為「偏鴿」的利率政策，極度低息的環境可能會再持續多幾年。

控制通脹，本來是聯儲局的一大主要任務，過去當通脹上升時，聯儲局多會以加息應對。理論上聯儲局以2%為通脹目標，當「達標」時，便應該自動加息。但當機制改為「平衡通脹目標」，政策彈性較較大，不必在通脹達標後立即加息，因此被理解為偏鴿的方向，美元（以及緊隨其利率政策的港元）利率偏低環境可能多持續數年。

低息環境較有利樓價

整體而言，低息環境較有利於樓價；加上低息背後是各國持續量化寬鬆，在疫情持續、中美爭拗的背景下，資金卻是持續流入香港。港滙貼近7.75兌1美元的強方保證，金管局要多次沽出港元，銀行體系結餘由去年的540億低位，回升至接近1,900億元。

所謂每朵烏雲都鑲有金邊。整體上，中美交惡，對香港此種發四方財的經濟體系不是好消息。但當情況發展至美國迫使中企退出美國股市，卻引發中概股回流，並以香港為主要的集資地，結果反而是一輪資金湧入，與本地業主供樓息息相關的拆息，維持低企的時間可能長達4、5年（當然，當新股上市，觸發資金需求時，拆息會有波動，但大趨勢仍是低息）。

低息不是一切，港人較熟悉的日本，低息與低增長、低樓價可以並存數十年。但香港的住宅長期供應緊張，中概股回流，金融市場不死之餘，反而可望出現持續增長，此種背景下而利息持續偏低，對樓市不宜過於悲觀。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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