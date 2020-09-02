【蘋果拆股】美股拆細你要知道的重點

▲ 美股拆細你要知道的重點

蘋果公司（Apple Inc.，美︰AAPL）及特斯拉（Tesla，美︰TSLA）兩隻重量級股份將股份拆細，兩者的股價表現均成為近期美股熱話。蘋果於拆股後周一（8月31日）首個交易日收報129.04美元，升3.4%。今次以蘋果1拆4為例，和大家介紹美股「股份拆細」的股票知識及值得關注的重點。

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為甚麼要拆股？

蘋果公司在今年7月公布季度業績時，同時宣布將股票拆細，蘋果官方表示拆股是希望讓更多投資者能負擔得起。其實，剛完成的1拆4已是蘋果自1980年上市後第5次拆股。蘋果在1987年、2000年、2005年三次的拆股比例皆為1拆2，而2014年第4次拆股則是1拆7。

甚麼是拆股？

拆股（Stock Split）又稱為股票分割或股票拆細，即是將1股拆成數股面值較細的股票，雖然每股價值按比例縮小，但每位公司股東將獲得額外股份，總市值不變。亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、特斯拉、可口可樂（美：KO）等美股近年也經歷過拆股。

回顧蘋果今次拆股，實際操作上有3個關鍵日子︰

記錄日期 — 8月24日：記錄合資格因分拆而獲得額外股票的股東。

分拆日期 — 8月28日：股東於收市後獲分配分拆所得的額外股票。

交易日期 — 8月31日：納斯達克證券交易所確定的日期，當日開市起蘋果股票將以分拆後調整的新股價交易。

蘋果於8月28日（上周五）分拆前收市價為499.23美元，所以從8月31日（本周一）開始，股票已開始在拆分後的基礎上交易，當天原來1股的價格按比例除了4，在127.58美元左右開盤（開盤價格受盤前盤後交易影響），而股東原來持有股數則乘4。

借蘋果公司「1拆4」的啟示 看本港上市科技股潛在風險，按︰【下一頁】

拆股會有甚麼影響？

拆細股份雖則對公司市值無實際影響，但股票分拆後股價更低，會令投資門檻降低，讓更多散戶可以負擔得起，有助擴大股東基礎及提升交投流通量。一般而言，拆股同時給投資者帶來可多分股息和提高收益的希望，刺激股價上漲。

今次蘋果拆股只短短完成了2天，加上短炒投資者日增，不足以斷言拆細後蘋果股價的表現，或充分反映顯蘋果拆細股份後的潛在升幅，投資者可以繼續關注股價及相關消息。

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