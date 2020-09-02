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【理財學堂】財務自由專家龔成教路　創造有利投資的3步曲

博客 08:00 2020/09/02

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【理財學堂】財務自由專家龔成教路　創造有利投資的3步曲

無論係投資工具，還是投資的方式、策略，現今都有好多種，當然世上亦存在著不少似是疑非的東面，好似好低風險的投資工具、好似好易賺錢的投資方法。以下分享創造有利投資的3步曲，給大家參考。

1.學習

所以，第一步是要了解投資工具，運作與特性，風險程度，因為現今己發展出很多太過複雜的投資工具，若然該工具你無法理解，就算你的理財顧問向你釋你都不明，那就不要投資，不要因為那顧問信得過而投資，只可在自己明白下的情況才投資。

這是投資前的基本，若有人向你推介新投資產品，你的第一條問題不是能賺多少，而是會蝕多少，想有回報前，必須先考慮風險。

另外，就是了解投資工具的成本及潛在成本，不要看少每個百份點的收費，有複利息下，若干年後共相差的金額將會是驚人的。而潛在成本亦不能忽視，買賣差價、息差、贖回費、罰款、窩輪的時間值、產品的條款等。

2.了解自己財政

要創造有利自己的投資環境，除了解工具及選擇適合自己的工具外，另一方面就是了解自己。

自己的財政、收支、將來情況、年齡、性格經驗等，例如高風險的投資，並不是每個人都適合，若你是一個一輸錢就坐立不安的人，就很容易做出非理性的投資決定，那麼就要思考該種投資是否適合自己。

3.了解自己能力

另外亦要了解自己的能力範圍，不少人高估自己的能力，同時低估了市場的不確性，而在能力範圍內投資是最有利的，當然我們要不斷提高自己的能力。所以，我們要選擇適合我們的工具，首先為自己創造出一個有利的投資環境。

另一方面，投資方法亦可套用上述所講述的要點，給自己創造最適合及有利的環境。就短炒來說，自己是否有所需的反應、心理質素、技巧，以及緊貼市況的時間、精力。若果炒消息的，你的消息網絡是否夠大及可信呢？

很多時，大戶比我們散戶有某些優勢，如資金、消息、貼市程度、了解市況、衍生工具的運用等，當我們知道自己那方面較弱時，就盡量不要身處那不利的環境中，與其硬碰，反而想想如何以有利的方式生存，為自己創造最適合及有利的投資環境。

【關於作者】

年少時於公屋長大，小學時已經鍾意炒賣閃卡，18歲購買人生第一隻股票。曾任職股票經紀，貴金屬孖展經紀，外匯孖展經紀，現為證券持牌人士。

【文章獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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