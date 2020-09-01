  • 31°C
香港時間 : 2020901日 (二) 20:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日圓走勢】日圓匯率走勢如何　還看安倍晉三之後日本首相接班人是誰

理財學堂 19:31 2020/09/01

分享：

【日圓走勢】日圓匯率走勢如何　還看安倍晉三之後日本首相接班人是誰

日圓匯率走勢如何，市場現聚焦日本首相安倍晉三辭任後，繼任人及其新內閣的經濟政策方向會否對日圓匯率帶來影響。有指若由菅義偉官房長官或岸田文雄政調會長接任的話，日圓匯率將維持偏弱。

關鍵在於「安倍經濟學」路線能否持續

日本首相安倍晉三在位時奉行的「安倍經濟學」，令日圓匯率走勢持續偏弱。一般認為，若由菅義偉官房長官或岸田文雄政調會長接任的話，日圓將維持走低基調；若由鷹派的石破茂元幹事長接任的話，日圓恐出現上揚風險。

重點在於帶領日圓走貶的「安倍經濟學」路線能否延續下去。

安倍晉三於任內推動了所謂的「安倍經濟學」，透過大膽的貨幣寬鬆以及機動性的財政動員等做法，目的要讓日本經濟東山再起。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文認為，「安倍經濟學」高度重視高股價，這與日本央行的貨幣寬鬆政策也有所關連。

日圓匯率100關卡遇阻力

由於日經平均指數與美元兌日圓的關連性，讓日圓走弱的基調得以實現。

若由持續在安倍身旁輔政的菅義偉，或是被認為與安倍親近的岸田文雄來擔任未來的日本首相，安倍經濟學就很有可能延續。

但如果是石破茂元接任的話，則會因為政策無法延續的疑慮，引發股價下跌、日圓走升的壓力。

瑞銀發表報告認為，目前日圓兌美元的強勢可能會在100關卡附近遭遇阻力，且以可持續的角度來看，日本經濟尚不足以承受1美元兌100日圓以下的強勢匯率。

現任日本首相安倍晉三，上週五 (28 日) 以個人健康因素為由，表明了堅定辭意。

欄名 : 匯率走勢

最新專欄文章 更多

【美元走勢】美元走勢受制美國大選？特朗普vs拜登 誰當選有利美元
今日
【美元走勢】美元走勢受制美國大選？特朗普vs拜登 誰當選有利美元
【人民幣走勢】人民幣匯率升未停　午後增突破6.81
今日
【人民幣走勢】人民幣匯率升未停　午後增突破6.81
【美元走勢】美元短綫或反彈？　
2020/08/31
【美元走勢】美元短綫或反彈？　
【人民幣走勢】人民幣匯率創14個月新高　連升七日收報6.8535
2020/08/31
【人民幣走勢】人民幣匯率創14個月新高　連升七日收報6.8535
【澳元走勢】澳元走勢獲看好　受惠低息環境持續
2020/08/28
【澳元走勢】澳元走勢獲看好　受惠低息環境持續
日本央行 日本 日圓 菅義偉 安倍晉三 經濟

上一篇文章

【理財學堂】借蘋果公司「1拆4」的啟示　看本港上市科技股潛在風險

下一篇文章

曾淵滄：透視中美角力下的港股、A股走勢（立即觀看）【系列六之六】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

ET財智TALK - 人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）
人民幣長升長有？星展王良享教路捕捉人民幣升勢（立即觀看）
【理財學堂】借蘋果公司「1拆4」的啟示　看本港上市科技股潛在風險
【理財學堂】借蘋果公司「1拆4」的啟示　看本港上市科技股潛在風險
【人民幣走勢】人民幣匯率創14個月新高　連升七日收報6.8535
【人民幣走勢】人民幣匯率創14個月新高　連升七日收報6.8535
【澳元走勢】澳元走勢獲看好　受惠低息環境持續
【澳元走勢】澳元走勢獲看好　受惠低息環境持續
【金價走勢】黃金價格升勢仍在？趁金價回調可吸？
【金價走勢】黃金價格升勢仍在？趁金價回調可吸？
今日理財筆記 - 八達通日日賞積分今日到期　仲有積分點算好？
八達通日日賞積分今日到期　仲有積分點算好？