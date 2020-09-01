▲ 【日圓走勢】日圓匯率走勢如何 還看安倍晉三之後日本首相接班人是誰

日圓匯率走勢如何，市場現聚焦日本首相安倍晉三辭任後，繼任人及其新內閣的經濟政策方向會否對日圓匯率帶來影響。有指若由菅義偉官房長官或岸田文雄政調會長接任的話，日圓匯率將維持偏弱。

關鍵在於「安倍經濟學」路線能否持續

日本首相安倍晉三在位時奉行的「安倍經濟學」，令日圓匯率走勢持續偏弱。一般認為，若由菅義偉官房長官或岸田文雄政調會長接任的話，日圓將維持走低基調；若由鷹派的石破茂元幹事長接任的話，日圓恐出現上揚風險。

重點在於帶領日圓走貶的「安倍經濟學」路線能否延續下去。

安倍晉三於任內推動了所謂的「安倍經濟學」，透過大膽的貨幣寬鬆以及機動性的財政動員等做法，目的要讓日本經濟東山再起。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文認為，「安倍經濟學」高度重視高股價，這與日本央行的貨幣寬鬆政策也有所關連。

日圓匯率100關卡遇阻力

由於日經平均指數與美元兌日圓的關連性，讓日圓走弱的基調得以實現。

若由持續在安倍身旁輔政的菅義偉，或是被認為與安倍親近的岸田文雄來擔任未來的日本首相，安倍經濟學就很有可能延續。

但如果是石破茂元接任的話，則會因為政策無法延續的疑慮，引發股價下跌、日圓走升的壓力。

瑞銀發表報告認為，目前日圓兌美元的強勢可能會在100關卡附近遭遇阻力，且以可持續的角度來看，日本經濟尚不足以承受1美元兌100日圓以下的強勢匯率。

現任日本首相安倍晉三，上週五 (28 日) 以個人健康因素為由，表明了堅定辭意。