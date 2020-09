▲ 【退休規劃】退休生活如何過得快樂? 金錢之外緊記這14個快樂規條

退休生活要過得快樂無憂,除了做好理財規劃,為退休生活累積資產外,也要為身體及心靈作好準備,過一個健康快樂的退休生活。外號「肥碌」的專欄作家曾智華撰文,綜合14個退休生活規條,不妨試著做,跟著做。

14.起床後及每晚睡前,向上天誠心感謝。能夠健健康康活過每一天,都是一項恩賜。

1.每天做帶氧運動半小時,邊做邊深呼吸及唱喜愛的經典歌曲,釋放安多酚。

2.每天喝一公升水。多食種出來的蔬果(Natural food),少食人工製成的食品(Artificial food)。

3.每天最少令三個人愉快地歡笑。

4.遠離負能量人,負能量事,一於割蓆!

5.人生從來不是一場公平遊戲。我們的身高、膚色、種族、美醜、天份……全部與生俱來。若不停比較,等於自尋煩惱。再者,個個都有自己人生路,正是「你睇人好人睇你好」,背後的辛酸歷程,你會知嗎?盡量享受自己擁有的好了。

6.得饒人處且饒人。寬恕不單贏得更多朋友,兼且,會令自己更祥和,心理更健康。

7.切忌事事認真,太執著,自己不開心,別人怕了你。記住,一切皆會過去!

8.沒人有責任為你製造快樂。一切,必須自己雙手創!英文是 “You in charge of your own happiness.”

9.人人有腦有口去諗去講,這是大家的自由。既然如此,不需太介懷及關注別人怎樣諗你與講你。重要的是深知自己在追求甚麼。

10.遇到不幸的情況時都要告訴自己:「時間解決一切,再壞的,也會過去!」

11.在可能的範圍內,不要求人。不要做Taker。反之,盡量慷慨,施比受更有福,多做Giver。

12.人是感性的動物,而感性是要培養的,對家人,對朋友,甚至對你光顧的食肆員工、大廈管理員及清潔工……好一點,很快,你就會感到「回力球」效應。

13.日常在遊戲及辯論方面,盡量給機會對方贏。

14.起床後及每晚睡前,向上天誠心感謝。能夠健健康康活過每一天,都是一項恩賜。