麺道晚市堂食8折 La famille 9月3日生日免費送戚風小蛋糕

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、麺道 Ramen Dou ：晚市堂食8折優惠

即日起，麺道晚上6時後堂食主餐牌食品8折優惠。另收外賣包裝每份$2，截單時間為8時。

地址：沙田石門京瑞廣場1期地下1號舖

電話：3563 5262

2、La famille：9月3日生日免費戚風小蛋糕

La Famille 9月生日之星為9月3日，即日起至9月3日到 la famille 尖沙咀K11購物藝術館店、旺角朗豪坊店、中環國際金融中心店、海港城店、apm店或銅鑼灣耀華街店，向店員出示有效的身分證明文件核對出生日期後，追蹤 Instagram及Facebook Page，可即時免費選擇一件10cm 的戚風小蛋糕。數量有限，送完即止。



3、J.CO Donuts & Coffee ：限時早餐優惠 牛角包 + 飲品套餐 $40

J.CO Donuts & Coffee 推出限時早餐優惠，只需$40即可享用牛角包連飲品套餐。優惠只適用於原味牛角包及J.CO 細杯裝飲品 ，此優惠適用於香港所有分店，優惠只適用於2020年9月1日至9月11日，平日上午11時30分前使用。

撰文：hket小編

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