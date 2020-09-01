▲ 【美元走勢】美元走勢受制美國大選？特朗普vs拜登 誰當選有利美元

美元走勢偏弱相信會持續一段時間，面對美國大選當前，能否扭轉美元弱勢命運？到底美國總統特朗普連任，還是拜登勝出，對美元更為有利？除了美國大選這個因素外，電子化人民幣這個因素也不能忽視。

美元大弱勢難改變

對於誰勝出美國大選更有利美元，恆生銀行首席市場策略員溫灼培認為，誰作為下任美國總統也難以改變美元整體大弱勢的問題；或許如果拜登上台，可減慢美元下跌而已。

美元地位受歐元及人民幣挑戰

何解？溫灼培指，現時美元跌主要歸於美元的主導地位正受到歐元及人民幣的挑戰，這是導致美元跌的主因；而在這問題上，誰上台也難改變。

特朗普連任勢加速美元跌勢

溫灼培指，這主要是特朗普一直支撐美股，更以美股表現作為其政績。

如特朗普連任，即一切不變，美股可保持穩定。美股愈是暢旺，資金的避險意識愈低，亦會導致投資者愈是離棄美元，加速美元跌勢。

為何拜登上台可紓緩美元下跌

相反，如拜登上台，理論上他未必會撐美股，最低限度不會在上台之初撐美股；這會使美股失支持，使投資者再次增持美元避險。

加上技術上美元已呈現一定超賣情況，屆時會較容易使美元作出反彈。

不過，相信任何美元反彈只會是短暫性，因為一旦中央推出電子化人民幣搶走美元在國際儲備上份額，屆時可預見美元將有機會展現另一場跌浪。