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【財務自由】年輕都可以達到財務自由？10項財務自由守則你做到幾多？

理財學堂 18:56 2020/09/01

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【財務自由】年輕都可以達到財務自由？10大財務自由守則你做到幾多？

不少人嚮往財務自由，希望可以賺取足夠的被動收入，就不必靠上班賺取收入以維持生活，可以提早退休並靠被動收入過活。如果想在年輕的時候達到財務自由又是否難事呢？財經網站Financial Express綜合了10項原則，可以幫助你更早達到財務自由，你又做到幾多個？

1. 量入為出

信用卡及貸款可以讓人立即過上高質素的生活，但會影響他們短期及長期的財務穩定性。如果想達到財務自由，第一步是量入為出。你可以跟從50/30/20分配法則，把收入分為3部分，50%必要支出、30%非必需支出及20%儲蓄投資。

【延伸閱讀】【脫離月光族】掌握50/30/20分配法則　輕輕鬆鬆儲錢

2. 優先分配金錢作儲蓄及投資用途

一般年輕人都習慣「先享樂、後儲蓄」，把每月消費後剩下的錢用作儲蓄及投資，但若想早日達到財務自由，先後次序應調轉。根據每月的開支，為每月儲蓄及投資定下一個固定金額。以投資行先，餘下的錢才用作消費。這樣可以為每月生活開支作出預算。

3. 將投資變成習慣

財務自由不是有錢人的專利，你只要長期保持財務紀律即可做到。稅務顧問公司ClearTax的創辦人及行政總裁Archit Gupta指，就長遠情況而言，定期投資會幫助你累積資金。在你的月薪中撥出一部分用作投資，而複息效應會令你達到財務自由。

4. 增加儲蓄及投資百分比　並投資在適當的地方

如果你的目標是能夠在較年輕的階段便能達到財務自由，你必須增加儲蓄及投資的比例。分析個人開支並摒棄不必要的開支。這樣會令你的流動資金增加，可以撥更多資金在投資上。投資的金額愈多，就能更早達到財務自由。

此外，你亦需要把資金投資在適當的地方。因為把儲蓄放在銀行戶口是沒有辦法致富的。Archit Gupta表示，若你想變得富有及達到財務自由，你需要把金錢投放在合適的投資計劃中。你必須分析及比較各種可行的選項，並從中選出最適合你投資的方法。

5. 避免借貸

若你需要償還貸款，會令你的財務自由計劃有所延誤或造成困難。因此，你應該避免借貸，並盡量在財務上達到自給自足。

【延伸閱讀】【財務自由】及早起步！30歲策劃退休5大方法

6. 準備應急錢

人生是難以預測的，因此你需要準備應急錢，以應付突如其來的財務危機。根據每月平均開支，準備6個月的應急錢，以保障沒有收入時亦可維持生活。此外，這樣可以保障你的投資資產及毋須進行不必要的借貸。

7. 考慮稅務安排並確保有足夠的保險保障

預早計劃稅務支出並確保你的稅務計劃與長期的財務目標一致，尋找可以創造財富和節省稅項的方法。另外，確保已購買的保險有足夠的保障額，因為隨年齡的增長，保費將會愈來愈貴。

8. 定期檢視財務狀況

培養每隔6個月檢視財務狀況的習慣，當中包括追蹤基金及整個投資計劃的表現。你就可以掌控整個投資計劃，並隨時作出更改。檢視自已的財務狀況還可以幫助你控制債務水平。

【延伸閱讀】【財務自由】提早退休遲早會後悔？過來人反駁提早退休4大質疑

9. 投資在自己身上

更重要的是，投資在自己及會令自己富有的活動或工作上。綫上投資平台Groww的創辦人及行政總裁Harsh Jain表示，閱讀有關投資的書籍或從白手興家的行業領袖中得到啟發，他們達到財務自由都是全靠紀律。隨着你逐漸了解投資的細微差別並擴大自己的能力範圍，你就能夠知道更多創造財富的方法，並對投資組合做出更明智的決定。

10. 不要受同儕壓力影響

年輕的專業人士大多分為兩類，第一類是着重財務紀律並希望早日達到財務自由的人；第二類是在理財方面非常魯莽的人，他們會浪費金錢來買奢侈品和渡假。Archit Gupta指，如果想在年輕時達到財務自由，就要遠離第二類人士。

 

責任編輯：曹佩鈞

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