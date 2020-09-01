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勞力士2020年新錶全登場　推水鬼Submariner盲十黑十綠圈優化版

博客 16:45 2020/09/01

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水鬼Submariner系列成了勞力士今年的焦點作。

勞力士今年的新錶終於揭盅了，焦點就落在大革新的水鬼Submariner系列上。其中的新作有被稱為「盲Sub」或「盲十」的無日曆黑圈黑面版本，另有綠圈黑面、藍圈黑面及金藍圈藍面的連日曆款式。新款有何改變？定價多少？現在立即為你揭曉。

因為疫情關係，勞力士原先在4月舉行的新錶發布一直延期，不過近日疫情已趨穩定，而勞力士錶廠早就恢復正常運作，所以大家終於等到品牌公布本年度最新錶款，而答案就是潛水錶系列Submariner。

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早幾年勞力士先後為幾個旗艦系列Daytona、GMT-Master II及Sea-Dweller升級，換入最新的高性能優化機芯，因此市場早就估計今年應該輪到水鬼Submariner了。

果然不出大家所料，Submariner共5款新作登場，全部呎吋比原來的增大了1mm，而新錶的防偽皇冠商標，都從錶鏡移至錶面6點位置。新錶置入了3230型或3235型機芯，其平均誤差為每日正負兩秒以內，比一般的天文台認證精密時計精準兩倍以上，而動力儲備更提升至約70小時。

黑水鬼Submariner Ref.124060 / Submariner Date Ref.126610LN

先跟大家介紹黑圈黑面款式，大家可選擇具日曆功能或無日曆型號。由於3時位沒「眼」（日曆窗），因此大家都稱它為「盲Sub」或「盲十」，其實Submariner原生版本正正沒有日期，因此是追求原汁原味錶迷的大愛。

Submariner Date Ref.126610LN，定價為$71,300。（品牌提供）

所有Submariner Date均搭載3235型機芯。（網上圖片）

盲Sub Ref.124060置入全新3230型機芯，最新定價為$63,100（上一代Ref.114060的炒價約$88,000）；Submariner Date Ref.126610LN搭載3235型機芯，定價為$71,300（上一代Ref.116610被炒至約$100,000），舊版本的炒價當然會隨著今天新錶的推出而進一步攀升。

綠水鬼Submariner Date Ref.126610LV

綠水鬼Submariner Date Ref. 126610LV，售價為$74,600。（品牌提供）

綠圈黑面的綠水鬼Submariner Date首次於2003年面世，勞力士當年為紀念Submariner系列面世50周年而推出，由於是勞力士首次用上綠色錶圈，而且面盤上的夜光點增大了，因此一推出即被玩家瘋搶，紀念版在今年一個拍賣會上，以約港幣$450,000的創新高價錢成交。

今年這枚新版Ref.126610LV跟前作就大為不同，換上了陶瓷錶圈，夜光點大小回復正常比例，當然還有先前提及的功能上升格，售價為$74,600。

黑面藍圈Submariner Date Ref.126619LB

黑面藍圈Submariner Date Ref.126619LB只有白金版，$309,600。（品牌提供）

Tudor早前發布了新錶藍圈藍面的Black Bay，所以大家都預計Rolex也同樣有此一著，但結果只有藍圈沒有藍面，而這枚黑面藍圈Submariner Date Ref.126619LB亦只推出貴金屬版本，白金版$309,600。 

金鋼版Submariner Date Ref.126613LB

金鋼版Submariner Date Ref.126613LB，定價$111,500。（品牌提供）

黃金鋼版本以藍面配金藍色錶圈，錶鏈帶則是黃金加精鋼組合，定價$111,500。

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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