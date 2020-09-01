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【理財學堂】買科技股忌盲目長揸　話你知點解

理財學堂 16:15 2020/09/01

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【理財學堂】買科技股忌盲目長揸　話你知點解

新經濟股成為市場焦點，重磅新經濟股主導著港股去向。恒生指數成分股換入科技巨企， 有「港版納指」之稱的恒生科技指數亦已面世。投資者有意投資科技股，食住新經濟股浪潮，有何要留意？

今時，恒指換入科技巨人股，就會增加了恒指的波幅，即炒性，因為這些科技巨人價格波動較大。因為市場不少光炒他們的業績，還要炒他們的未來發展，這些未來發展一成真，又會價升。

中芯國際 （00981） 話回歸A股，只是話，便升了。

吉利 （00175） 上周六公布，已通過了審查，回A股日程有望，昨日又升了。

當然還有疫苗股，一通過了檢測，又會升了。但如果不通過檢測？當然回跌，所以科技股亦是科「夢」股，睡前不知夢為何，一覺醒來，才知是好夢，也可以是噩夢。

投資科技股 先深度求知

至於如何測夢，不是靠發夢，而是要靠認識科技。

考你，你知甚麼是硅基芯片、碳基芯片嗎？鋰、鈷、氫，哪種會成中國電動汽車的主要動力源？

投資科技股，要先作深度求知。

投機科技股，簡單得多，買大細、博運氣便成。

科技發展一日千里　炒科技股不宜長揸

由於科技發展可以一日千里，可以數年便有新科技取代舊科技，故在科技股世界，千萬不要學巴菲特，持有，然後揸十年八載。

微軟蓋茨話，公司五年無新發展，就會被替代。

今日微軟要買TikTok，就是因為微軟數年前無在這方面發展，有了個新市場（有金）都執唔到，要靠美政府打壓TikTok，局TikTok退出，微軟才可搶金。

但中國今時又唔准TikTok賣，一拍兩散，微軟怎好？

科技股怎投資，不止一匹布咁長，是一間布廠的布咁長，要逐匹布（科技股的不同範疇）來談，筆者自問才疏，苦呀！

股市回調暗含殺着　留意政治局勢

昨日大市回下，可以是暗含殺着，中國高層開完會後，上周開始對美國的無理逼迫豎起塊板。

先射了幾枚東風道彈，為甚麼有枚要從青海射出？

射程5,000公里，如發射台移至中國沿岸，5,000公里就可以打到關島，關島是個軍事基地，兩國交戰，自然要打軍事基地，中國一面談、一面彈，只不過證實，中國不想打，但不怕打。

跟着上周六公布中國有些技術不許出口，明顯地，是奉陪了。

再碰下去，會是甚麼？不知。只能講句，小心、小心、小心。阿爺話不怕打，但股市就很怕打，再次小心。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

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撰文 : 石鏡泉

欄名 : 理財學堂

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