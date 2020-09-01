▲ 【息口走勢】話你知低息環境下的投資部署

美國低息環境持續，投資者應如何部署？若持有美股，應留意哪些指標；若然未有投資美股，主要投資於中港股市者，又能否受惠美元弱人民幣強的利好因素？本文為你解答，為投資部署作參考。

持美股者 留心美匯指數

1.持美股者，留心美滙，會否下穿93以至90水平。如果90水平，要留心會否境外投資者有賺價蝕滙之憂，而有較大手的回吐。

長遠言，筆者看美滙會見78，在不久之前，美滙也是見過這水平的。

▲ 美匯指數月綫圖

大家一定要留心中國政府今周起的政策轉變，中國不允賣TikTok、禁止部分中國技術出口、大疆的無人機加價，這反映，中國可能作出反攻。

你禁我公司，禁技術出口，你加我關稅，無問題，我亦禁技術出口，不做你生意。

不過這些禁，未足以推高美通脹，因為這些不是民生物用。

但如中國出口至美國的底褲、T恤、波鞋加價，你美國又加關稅，則美國貨架上的物價必升，這就可以推高美通脹，若是，就要佩服美儲局的救美息遠見了。

人民幣升 利中／港股價

作為中港股市投資者，就簡單些了。

人仔升，利中／港股價，昨日港股回撤，一個好的方面想，是場外期指結算，大戶舞高弄低。

一個一周考慮，是周五後，恒指成分股換班，機構大戶及被動基金不能不調整倉位，但估計在周三、四兩天的動作才會較大，宜留意，但又不用太擔心。因為恒指換成分股，可以視為換血、打羊胎素。

60年代，港股的重磅股是紡織股，因當時港經濟是以紡織製衣為主，陳寶珠的工廠妹，就是紡織、製衣業的。

70年代，紡織股中的翹楚：南聯實業、南洋紗廠影響力少了，而換入一眾地產股。

90年代，金融股興起，不知大家記得有百富勤否。

2000年代，科「妄」股起，筆者稱之為「妄」而非「網」，大家可有為Tom.com排過隊拿招股書。

新經濟股成焦點

之後是中資股大幅來港上市，港股日成交日增，港交所 （00388） 以7元多上市，今日價為何？

可見指數成分股如不與時並進換血，仍以紡織業股為成分股時，怕今日恒指不會逾一千。

美股道指、標普500、納指三指數，近年以納指升幅最多，標普次之，道指包尾，原因是道指有較多的舊經濟股為其成分股，直到上周，道指公布剔除一些大牛龜舊經濟股（Exxon Mobil、Pfizer、Raytheon），而換入新經濟的科技股（Salesforce、Amgen、Honeywell），也是在為道指續命、續青春。

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