▲ 【息口走勢】為何聯儲局容許通脹升 但不加息遏止？

息口應跟通脹掛鈎，通脹升，息便要升，但上周美國職儲局明言，在未來日子，就算通脹升，官息也不加，這不是益街坊，而是一加息，會加瓜美經濟，所以美儲局就用了個挪移大法，讓通脹升一會，但息就會低很多，對美消費者言，付出是一樣的。

1.捱貴些息，但物價會被壓下去，是明苦暗甜。

2.享平息，但物價續升，是明甜暗苦。

這兩者分別在何？

息平，利投機，於是一個億萬富翁，可以日進斗金。

不是亂估，上周，全球500大富豪的總財富一周增加了2,090億，平均每富豪多了40億。

每人40億！！！阿哥，你上周進帳了幾多「億」？怕只有苦追憶的「憶」。

美儲局就是考慮到他一己之力，是不能解決這個貧富差，這是個政治問題，要政府用行政手段來解決，美政府又有無能力解決這個貧富差？

目前見，無，只能靠派失業救濟來吊鹽水，於是發債必多，美儲局最終定要買回這些美國國債。

市場力量如何？

商家是唯利是圖輩，你美儲局縱「子」（通脹）行兇，旁人要不要穿定盔甲，以防被通脹所傷？「盔甲」為何？

1.金。

2.對美債要求較高的息口以抵日後通脹。

所以昨日金回上1970，美長債息凡5年以上的，都有較大升幅。

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