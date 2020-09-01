疫情改變4種消費習慣 無得去旅行改買奢侈品？

▲ 疫情改變4大消費習慣 無得去旅行改買奢侈品？ -

法國奢侈品品牌Chanel於今年5月加價，消息傳出各國均出現趕在加價前購買的人龍。為何經濟衰退下仍無減人們購買奢侈品的意欲？外媒MarketWatch報道，在疫情期間改變人們的消費習慣，有專家認為，疫情導致人們無法外遊，部分人更將原預留作旅行的資金改為用作購買奢侈品，以彌補不能外遊的「損失」。

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1. 購買更多本地產品

諮詢公司埃森哲（Accenture）6月22日至6月26日期間，以問卷訪問了全球20個國家或地區共8,800名受訪者。調查顯示，全球一半以上的消費者已開始購買更多本地產品，

埃森哲全球消費品業務部常務董事兼負責人Oliver Wright認為，企業安排員工在家工作（Work From Home），帶動人們購買更多本地產品的消費趨勢。他又指，即使在疫情之前，人們也希望能在本地市場找到具獨特性及本地生產的產品，而疫情剛好加快這趨勢的發展。

此外，他認為，疫情期間封城或暫停經濟活動等防疫措施，對本地小店，如酒吧和餐廳等造成嚴重打擊，加深消費者對本地商店的同情及偏愛，更會身體力行地用金錢以示支持。

2. 將旅行資金投放至奢侈品



市場研究公司尼爾森（Nielsen）發現，疫情下人們難在暑假外出旅行，因此人們會將原本留作旅行的資金，轉為購買「奢侈品」。除了一般的奢侈品外，尼爾森的負責人指，也有人用旅行資金提升個人的生活素質，例如是購買更好的葡萄酒、肉類及皮膚護理等產品，彌補不能外出旅行享受假期的「損失」。

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3. 大規模採購心態有所緩和

尼爾森指，美國消費者在今年3月至4月期間，曾蜂擁至超級市場或批發商店搶購清潔用品和急救用品等。但這種大規模採買的趨勢已有所緩和。此外，尼爾森也指，現時消費者的購買力或不如以往，因此更傾向於包裝較細的產品，而非較划算包裝較大的家庭裝的產品。

在香港，疫情爆發初期，或是防疫措施收緊時也見超市出現大量採買的人們，搶購口罩、清潔用品及食材等作居家抗疫的準備，但隨着防疫變成日常生活的一部分，搶購物資的情況已漸漸減少。

4. 更傾向D.I.Y



居家抗疫的時間長，尼爾森也發現在不少美國消費者已經成為自己的理髮師和廚師，甚至自己動手進行裝修。自己動手做（Do It Yourself）的消費趨勢更帶動了染髮產品、食材及罐頭食品在美國市場的銷量。

在香港，根據政府統計處數字，今年首半年的新鮮或急凍魚類及禽畜肉類零售商的1至6月銷貨總值更較去年同期飆升15.2%，新鮮蔬果零售商的銷量也較去年同期升11％，相信是在疫情期間，因在家煮食而帶動了食材的銷量。

責任編輯：李瑩

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