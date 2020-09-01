【螞蟻上市】螞蟻集團IPO 7個你要知的投資要點

萬眾期待的螞蟻集團終於啟動上市程序，將於中港兩地同時掛牌，到上周終於見到初步招股文件，當中有些重點可以跟大家先睹為快。

1. 料成最大IPO

螞蟻集團擬在香港、上海共同發行新股集資，A股將於上海創科板上市。據A股招股說明書指，兩地新股合共發行不低於10%已擴大股本，另設超額配售，規模可佔A股發行部分的15%，H股也一樣。螞蟻集團上市後總股數不低於約300.3897億股，外資股不可超過總股數的50%。

市場估計，螞蟻集團以2,250億美元估值上市，集資達300億美元。現時最大的IPO是石油公司沙地阿美募集的256億美元。因此，螞蟻集團集資若高於256億美元，將晉身成最大IPO。現時估約10月尾上市。

2. 支付收入增長已呈放緩

螞蟻集團於2019年的收入達1,206元（人民幣•下同），按年升約4成，較2018年的按年增長31%有所提速。但在2020年上半年，收入為725億元，按年升38%，整體增速只是略為下降。

提起螞蟻集團，大家第一時間應想到支付寶，內地最大的支付平台。這的確是事實，截至2020年6月30日止12個月期間，平台完成的中國內地總支付交易規模達到118萬億元。

不過，從收入分項會見到，數字支付與商家服務佔總收入的比例已持續下降，由2017年佔54.9%，降至2019年的43%，在今年上半年更僅佔35.9%。此外，增速亦已顯著放緩，2019年按年只升17%，到今年上半年只有13%增長。

這相信很大程度與用戶數接近上限有關，截至今年6月底的12個月，支付寶App的年度活躍用戶已超過10億，在6月的月度活躍用戶達7.11億。據國家統計局數據，在2019年底，中國人口首破14億，16歲或以上人口約11.5億。

▲ 支付寶是內地最大的支付平台。

3. 微貸科技收入佔比已超支付

擁有龐大的用戶基礎，自然可發展金融相關衍生業務。數字金融科平台下就有三大主要業務，分別為微貸科技、理財科技、保險科技，而且佔總收入比率持續上升，在今年上半年，分別佔39.4%、15.6%及8.4%。微貸科技對收入貢獻更已超越了支付服務。

微貸科技平台是向消費者和小微經營者提供綫上無擔保信貸產品。例如花唄是用於日常消費支付的數字化循環無抵押消費者信貸產品。截至6月底，消費信貸餘額為1.7萬億元，小微經營者信貸餘額為4,220億元。由於螞蟻集團擁有大量消費金融數據，故其信用評分平台芝麻信用，被市場憧憬十分具發展潛力。

▲ 支付寶花唄

4. 借貸利率下調微貸業存隱憂

微貸業務對螞蟻集團愈來愈重要，但要留意一項風險，就是相關收入可能有陣痛隱憂。

在招股書的風險因素中有提到，「於2020年8月20日，中國最高人民法院在經修訂的司法解釋中宣布降低民間借貸利率上限的決定。根據經修訂司法解釋，總年化利率（包括任何逾期利率、違約金及任何其他費用）超出每月20日發布的中國一年期貸款市場報價利率（「貸款市場報價利率」）4倍的部分將不會受到司法保護。根據於2020年7月20日發布的貸款市場報價利率3.85%，該上限將為15.4%。」條例是否適用，螞蟻集團都不確定。

不過，筆者估計受負面影響的機會頗大，因為對借款人來說，更看重的是借貸利率高低，故變相意味限制了借貸利率上限。在合作的金融機構利潤受壓下，願意支付給集團的服務費很可能會下跌。

5. 毛利率下跌

螞蟻集團的毛利率由2017年的63.7%，跌至2019年的49.8%。部分原因是由於交易成本上升所致。

毛利率在今年上半年回升至58.6%，較2019年同期46.4%高，主要是因為支付交易規模增速降低，而數字金融科技平台收入大幅增加所致。不過，集團已提到如消費及商業活動恢復，預期交易成本及銷售等費用增加，可能對毛利率有負面影響。因此，近半年度的數字參考價值要打折扣。

6. 股權結構

杭州君瀚及杭州君澳合共持有50.52%股份，而杭州雲鉑控制這兩間公司。馬雲持有杭州雲鉑34%股權，但擁有控制權。因此，馬雲有螞蟻集團50.52%表決權。

阿里巴巴 （09988） 通過其子公司杭州阿里巴巴及Taobao Holding Limited擁有螞蟻集團33%股權。

控股股東持有的H股會有6個月禁售期。另外，H股以同股同權形式發行。

▲ 馬雲有螞蟻集團50.52%表決權。

7. 集資用於創新及數字經濟升級

據A股招股書顯示，集資3成資金用於助力數字經濟升級；1成用於加強全球合作並助力全球可持續發展；4成用於進一步支持創新、科技投入；2成用於補充流動資金及一般用途。

【原文︰螞蟻集團 投資要知的7大要點】（收費文章）

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