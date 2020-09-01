Maison Margiela經典Tabi Shoes推出男裝　男用版lace-up皮鞋首次面世

比利時時裝設計師Martin Margiela可說是傳奇性的一位設計師，設計師本人雖然一早已離開時裝圈，品牌亦交由另一位大師John Galliano主理，但他的消息從來沒有停下來，就好像講述他設計歷程的時裝紀錄片《Martin Margiela：In His Own Words》，有限度地陸續在世界各地的線上付款平台播放。

▲ 男用Tabi縛帶皮鞋正式面世，據聞外間反應非常好，要買趁手。（圖片來源︰法新社）

▲ 2018年在巴黎舉行的《Margiela Gallirea-1989/2009》展覽，當中展出了其中一對元祖的女裝Tabi Boots。（攝影：何偉雄）

而韓國的潮民可說是幸福的一群，因為已確定有院商引入該套紀錄片，而且準備鐵定於9月份在戲院播放，真係恨得本地「Margiela fans」牙癢癢似的。

▲ 由Martin Margiela設計的Tabi boots被譽為時裝界的經典設計之一，是他當年遊日後得到啟發，最初只推出女裝，就連Comme des Garcons的設計師川久保玲亦曾購買。（圖片由Maison Margiela提供）

雖然我們暫時仍然未有機會欣賞這套大作，但大師Martin Margiela留下來的設計，我們仍然可以一親香澤，要說的不就是Martin Margiela的Tabi Shoes。

▲ 最基本的黑色男裝縛帶牛皮Tabi boots，預計10月啡色版本將會上架。（$7,020/圖片由Maison Margiela提供）

自Tabi Shoes面世以來，不同版本從不間斷面世，在訪問中，Martin Margiela本尊更承認是他25年設計生涯中其中一個最重要的創作，而這個不朽之作源自他本人一次日本之旅而得到啟發，可惜的是這個被譽為品牌最高辨識度的項目一直以來未見有男裝版推出。

▲ 除了縛帶版本外，Tabi Shoes亦推出loafer鞋款。（$8,350/圖片由Maison Margiela提供）

直到去年，現任品牌的設計總監John Galliano推出男裝Tabi Boots，終於為不少男士圓夢，今年秋冬更引伸到首次推出縛帶和loafers款式，對不少愛時裝的男性來說更被譽為今個秋冬必入的鞋履，愛時尚的男生還不快快行動？

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