▲ Livi 行「支付優先」是正確一步 可惜細節卻成為敗筆？

早前分享過，要論Product feature的話呢，Livi其實係超唔合格的，存款得港紙活期，無人仔美金定期可以揀，存款利率又剩係得0.5%，比起天星頭20,000元有3.6%或者眾安頭500,000元有1%，同時又無貸款業務，一切都差太遠太遠了。

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不過華田就覺得其實佢錯唔晒的，有睇上一期專欄嘅網友會知道，華田一直認為「支付業務」同埋「生態圈」先係VB嘅強項，甚麼存貸業根本就係虛妄，而Livi就正正係呢種思路，唔大搞存貸業務，反而先出Payment，我覺得就係好啱嘅一步。

可惜細節上，可以話係行錯晒了。華田就喺「搖一搖」、「銀聯二維碼」、「yuu獎賞」同「商戶配套」四個角度講吓點解Livi喺細節上到底有咩錯漏，不過呢一篇文章就會集中講頭三點。

「搖一搖」與「禁止截圖」的本質矛盾

雖然存款得嗰0.5%，但係支付就有得「搖一搖」Random派錢，咁WeLab就擺明車馬玩8%回贈啦，咁Livi random得嚟又有幾多呢？

答案係我無官方數據攞到，不過我就總共嘗試玩咗10次，喺7次成功嘅體驗入面（點解唔係10次成功呢，呢個係個「商戶配套」出咗問題），獎賞就介乎0.66元至3.00元不等，由於我全部都係啲好細嘅消費，個Effective rebate rate其實相當高，介乎8%至26%不等！喂，正過WeLab喎！

講少少個人Marketing嘅經驗，呢種「抽獎」嘅玩法呢，一般有2大宣傳套路：

套路一： 超Cheap玩法，話就話送iPad Pro，不過其實得一千零一部，仲要九千幾萬人爭。一般做法就會狂做Above-the-line，不停喺廣告度嗌，嗌到你覺得機不可失為止，好啦好啦，我參加啦咁。



超Cheap玩法，話就話送iPad Pro，不過其實得一千零一部，仲要九千幾萬人爭。一般做法就會狂做Above-the-line，不停喺廣告度嗌，嗌到你覺得機不可失為止，好啦好啦，我參加啦咁。 套路二： 超正玩法，其實暗底真係好着數架，呢啲好多時都未必會使大錢去做Above-the-line（咁當然你有錢的話都可以嘅），而會用Word-of-mouth等個客一用就計畀佢睇有幾着數，叫佢快啲宣傳畀啲fd知道，再配搭KOL玩「開箱」，變做一個「係人都知嘅秘密」，始終呢個年代，朋友講一句好過我講十句啦。

咁好明顯Livi應該做套路二啦！

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而正我當發現原來個回贈可以咁正，再想Cap screen同一眾Work banker分享嘅時候，我先發現原來Livi個App嘅Security真係國防級，竟然唔畀我Cap screen！我之後再試埋Webex、Zoom同MS Teams玩Share screen都截唔到圖，有無咁犀利呀！

我之後試咗各大銀行同電子錢包嘅App包括HSBC、BOCHK、SCB、Hang Seng、Citi、ICBC、CCBA、Dah Sing、PayMe、ZA、WeLab、AirStar、Rewards+、WeChat、AliPay、OePay 16個App，都無一個唔畀我Cap Screen喎！大佬，你母行BOCHK保安都無咁嚴密喎！

「Can’t take screenshot due to security policy」呢個真係超爆錯，呢個國防級Feature最大問題就係佢有效地阻止咗Word-of-mouth……完全唔乎合21世紀習近平新網絡營銷思想綱要，呢個年代就係大台已死，人人都係KOL，人人都可以傳播資訊嘛。

所以Until now我想喺Google search吓到底個「搖一搖」大家最多攞到幾錢，值唔值攞嚟大額消費（喂，WeLab承諾8%喎，我碌1,000蚊你都係回3蚊畀我，咁我咪喊出嚟？），就完全搵唔到資料，可能我可以做第一個，但係無圖又邊有真相呢？

支付是對了，但選擇銀聯二維碼真的是超錯……

我明白揀「銀聯」係有原因嘅，Livi背後係中銀同京東，唔出銀聯二維碼唔通出JCB咩！

咁找哋一齊睇吓銀聯二維碼支持乜嘢商戶，睇吓大家有無留意無咗乜嘢大牌子……

對返我成日幫襯嘅舖頭呢，呢度無百佳（哈！但係百佳係支援BOC Pay的！）、屈臣氏、馬莎、大家樂集團（包括米線陣、意粉屋、一粥麵、Oliver Super Sandwich、上海姥姥）、大快活集團（包括友天地、滾滾紅茶）、美心飲食集團（包括美心MX、千両、元氣、一系列美心中菜、星巴克）、太興集團（包括茶木、靠得住）等等，所以呢個「銀聯二維碼」喺香港其實係半跛嘅。

咁對比起WeLab張MasterCard，由於佢有PayPass所以係一張「嘟」得嘅信用卡，以上所有舖頭佢都係可以用的！咁你一比落去就真係輸晒。

再比較吓仲喺度同金管掙扎緊嘅Ant Bank同Fusion Bank，佢哋個Payment會Ride on支付寶同微信應該都無咩懸念，而經過咁多年嘅努力， 支付寶同微信嘅Coverage已經非常夠，一切只欠東風了。

支付市場呢樣嘢，只會強者愈強，用信卡掌握大額消費市場，八達通、支付寶、微信支付、PayWave、PayPass五強就繼續爭小額消費市場，你仲用「銀聯二維碼」係一件非常吃力不討好的事呢。

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呢個銀聯二維碼，同yuu有衝突咯好不好？

又關yuu事？你唔好質疑華田一稿幾用，真理不妨一講再講嘛。大家再細心啲睇吓上面幅圖，有無留意成個怡和集團幾乎已經Join晒銀聯二維碼，包括惠康、萬寧、7-11、KFC！而Livi嘅背後除咗中銀同京東，仲有怡和！

所以理論上你用得yuu儲分嘅商戶，都可以用Livi呢個「搖一搖」同步攞獎賞，不過喺成個客戶流程上真係錯晒。

首先你要記住要先嘟yuu再用Livi個App畀錢，係不能倒轉的。yuu個速度都可以，撳入去、Load一下、撳中間個Button再Show QR Code就OK；但係之後就慘咯。Livi個App嘅保安係國防級，你要入去、Face ID／Touch ID、Load（跟住不定期彈App）、撳Pay、再Load好幾秒、再Show QR Code，途中仲要Network良好至得！

我試咗一次喺7-11畀後面個5呎11吋200+磅等住買煙嘅阿叔狠狠地睥咗一次之後，我就畀錢之前先撳咗個Livi App等佢Load晒先敢埋Cashier，咁個UX咪差到震咯。

Day 1個yuu就唔應該夾Enjoy Card，用Livi畀錢自動儲埋4X yuu積分豈不是一石二鳥之計？

小結一個

至於「商戶配套」嗰邊出咗咩問題，其實個結論都係差唔多，就係Livi先出Payment係好啱嘅一步，可惜無論喺選擇Partner（銀聯）、自己Ecosystem建立（yuu、怡和）、流程設計（國防級保安）都有好多可以完善嘅地方，𠵱家只係啱啱開始，希望佢好好哋搞落去啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （93） — Livi 「支付優先」是正確道路，可惜一切都敗在細節上了】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。