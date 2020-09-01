【電商經營】最佳跨境物流方案 打造零售標準購物體驗

▲ 【電商經營】最優跨境物流方案 打造零售標準購物體驗

新冠肺炎疫情持續，各地人民仍長期留在家中，網上購物因此成爲許多人滿足購物需求的渠道，亦間接推動跨境電商的發展。然而，由於疫情影響全球運輸業，賣家在發展業務時，應特別留意物流安排，確保買家的購物體驗不會受到影響，以免因而失去商機。

仔細選擇物流公司 減低疫情期間的風險

隨着航空班次減少，貨物的寄送時效及物流公司的費用亦相對受影響。賣家應時刻關注物流公司的跨境物流安排及價格調整，以避免因物流費用過高而導致的損失。如果出現物流延誤，建議賣家及時向顧客更新物流狀況，以避免客戶投訴，盡量減少退款的情況發生。只要與買家保持良好的溝通，他們許多時候都會理解現時情況，願意耐心等候貨品運送。

除此以外，由於網上購物無法像實體店一樣讓顧客先體驗產品才付款，消費者購物之後要求退換貨的情況也時有發生。鑑於此，許多賣家都會提供退換服務提升整體的購物體驗。賣家應及時處理買家的退換貨要求，為買家提供方便及時的退換貨服務，讓買家的購物體驗真正「媲美零售標準」。

跨境電商平台的物流方案 讓賣家寄送更順暢

除了賣家自己選擇物流公司外，許多平台幫助賣家集合不同的物流解決方案，協助賣家更快速便捷地運送產品到世界各地。如eBay亦有和第三方合作提供運送至50多個國家的物流解決方案，其中有些方案還提供全程追蹤服務。在疫情期間，物流解決方案幫助賣家積極調配資源，提前鎖定航空公司倉位；更會與各地物流夥伴合作，確保在疫情下亦能順利可靠地送達買家手中。此外，由於跨境電商賣家的主要客源為海外市場，亦可以考慮在當地設立海外倉，預先把大批貨物從廠房運送至當地，再經由當地的物流公司寄送至買家家中，大大提高送貨及退換貨效率。物流解決方法眾多，賣家可以根據自身實際情況調整銷售策略，確保貨品在任何情況下亦能按時送達。

隨着疫情在各國逐漸受控，我們相信未來物流的限制亦會逐步減少。跨境電商的發展推升了對物流服務的需求，賣家只要預先計劃，選擇良好的物流方案，必定能令自身業務渡過難關，順利發展。

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