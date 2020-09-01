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【收息股】中銀香港（02388）息率近7厘　心動想買中銀收息先考慮以下因素

收息攻略 07:30 2020/09/01

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【收息股】中銀香港（02388）息率近7厘　心動想買中銀收息先考慮以下因素

買收息股，揀一隻企業背景雄厚，息率又相對高的，中銀香港（02388）可以考慮嗎？以中銀香港今日收市價22元計，股息率接近7厘。中銀香港背靠中國銀行（03988），財力雄厚而且業務規模及質素領先本地銀行同業。

然而，新冠肺炎疫情為業務帶來衝擊，中銀香港在今年上半年的業務表現倒退，值得投資嗎？

中銀香港中期業績受挫

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，全球央行減息舉動削弱銀行盈利能力，經濟下行更造成信貸資產質素衰退。面對強烈逆風，中銀香港在上半年表現錄得倒退，提取減值準備前之淨經營收入按年輕微下跌1.5%至287億元，經營溢利則較去年同期減少5.1%至198億元。

平均總資產回報率較去年同期減少0.21個百分點至1.04%，而平均股東權益回報率則為10.43%，同比減少2.1個百分點。疫情對中銀香港盈利表現造成衝擊，上半年每股中期股息為0.447元，同比減少約18%。

核心收入減少

中銀香港的主要收入來源包括淨利息收入，以及非利息收入。

淨利息收入期內錄得6.4%同比跌幅，主要反映市場利率下降。上半年總資產平均收益率為1.86%，相對去年同期2.31%，而其中客戶貸款的平均收益率則較去年同期下降0.57個百分點至2.52%。

幸而，集團期內的平均生息資產基數有所擴張，較去年底增加2.7%，較去年6月底則增加5.2%，抵消了息差收窄的部分不利影響。

至於非利息收入，中銀香港在期內的淨服務費及佣金收入較去年同期減少約10.1%至54億元，集團歸因於新冠肺炎疫情及經濟下行影響，尤其信用卡業務收入在期內錄得43.5%同比跌幅，反映疫市期間消費意欲受挫，信用卡零售簽帳表現不振。

信貸質素穩定

中銀香港在期內作出的貸款減值準備淨撥備較去年同期增加約82%，但由於撥備額值相對集團整體收益較低，對集團期內盈利能力的影響較有限。

此外，中銀香港在疫市期間營運效益依然領先同業，成本對收入比率僅為26.4%。低成本營運模式為中銀香港的業績帶來防守力，即使收入受挫亦不至於會造成顯著盈利衰退。

結論

儘管中銀香港在疫市表現受挫，但集團資產質素較同業為高，加上成本效益比率領先同業，高效的成本控制能力有助加強集團應對周期下行的負面影響，業務穩定性依然吸引。

不過，低息環境或會在疫後持續，中銀香港要實現強勢復甦並非易事，投資收息不宜過於進取。

====

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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撰文 : Motley Fool Staff

欄名 : 理財學堂

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