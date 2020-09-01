九巴買月票送口罩 百樂酒店自助餐買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、九巴：買月票 送口罩

九巴推出秋季「九巴月票」激賞活動，向月票乘客免費送贈自家生產口罩。九巴月票有效期首日為2020年9月1日至10月31日的乘客，每購買一張月票可以免費獲贈三層耳掛式成人口罩一盒(30個)。

優惠詳情

2、百樂酒店：自助餐 買1送1

Park café將於9月起推出的「泰‧太滋味」自助午餐，只限星期六及日供應。自助午餐星期六、日及公眾假期成人每位$268，小童(6-11歲)每位$238。



全新推出的飛嚐「蠔」味海鮮自助晚餐，星期一至日均有供應。自助晚餐星期一至四成人每位$508，小童(6-11歲)每位$348；星期五至日成人每位$538，小童(6-11歲)每位$358。

現在只需經以下連結預訂，並繳付每位$100之訂金，可享買一送一優惠！名額及優惠期有限，先到先得。



自助午餐優惠碼：EFO50L，訂座

自助晚餐優惠碼：EFO50D，訂座

3、牛摩：火鍋放題 2人同行半價

由8月31日起，2人同行到牛摩惠顧堂食指定級別火鍋放題，其中1位即享半價。



優惠只適用於正價惠顧晚市90分鐘特級牛肉或以上級別放題，只適用於星期一至四下午5時後，不適用於公眾假期。當其中1位客人以正價享用上述指定放題，同行另1位客人可獲半價優惠。另收原價加一服務費。



撰文：hket小編

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