▲ 領航撤出香港 指數投資喺香港無市場？

全球第二大基金管理公司領航（Vanguard）上周宣布將在逐步撤出香港嘅基金、ETF、MPF嘅市場，僅保留機構客戶業務。喺𠵱家香港捕風捉影嘅環境下，當然會引起好多聯想喇，不過官方已解釋了，係因為商業決定而撤出香港。

指數化投資係最穩健嘅投資方法

如果無點留意基金消息嘅投資者，又或者投資經驗比較淺嘅人，可能會唔知領航係咩嚟，領航除咗係一間大型基金管理公司外，更加係由「指數基金之父」約翰·柏格（John Bogle）創立。柏格於1975年成立全球第一隻指數基金Vanguard 500 Index Fund（標準普爾500指數基金），以低收費見稱，憾動當時基金業界。

柏格寫過本書，叫《一本書學識投資》，提倡簡單而低成本嘅指數化投資，呢樣先係贏面最高、又最穩健嘅投資方法，而同佢嘅同道中人嘅仲有股神巴菲特。

連巴菲特都推祟指數投資，佢仲用一場賭局證明，按【下一頁】

恒指、滬深ETF先受歡迎

時至今日，指數投資產品唔唔算係新鮮事，而且市面上相關產品繼續增加緊，喺香港投資市場，最出名一隻指數交易所買賣基金（ETF），就係大家好熟悉嘅盈富基金 （02800） 。

以積臣嘅觀察，香港投資者唔係唔知有指數投資產品，但唔係好熱衷，更專注於股份追漲殺跌，炒炒賣賣，大多數覺得咁樣先賺得多，嫌指數化投資回報慢。至於接受指數化投資嘅投資者，會多啲留意返恒指或滬深指數，所以成交特別旺嘅都係相關嘅指數產品，例如盈富基金，南方A50 ETF （02822） 、華夏滬深三百ETF （03188） 等，而上周五新推出嘅南方恒生科技ETF （03033） 亦都成為市場焦點。另外，就係唔少人將ETF當股咁炒，升幾格就放，同長綫投資原意相違背。

相反，其他嘅ETF，交投就相對冷清，領航喺香港推出嘅ETF都係同一命運，所以領航亦都好坦白表示，「從分銷業務來看，目前的行業生態較適合機構投資者，而個人投資者的規模亦不足以支持現有經營規模及發展」。而積臣我嘅解讀係，佢哋係香港發出嘅指數化產品即係「無肉食」，無癮喇，咁唯有撤出香港市場喇！

了點解指數投資更適合散戶，按【下一頁】

隔山買牛標普500指數ETF

領航喺香港經營6隻ETF，領航標普五百ETF （03140） 已經係最多人關注嘅一隻，但今日成交額僅有約780萬港元，相比我以上提到嘅恒指或滬深指數ETF，係講緊逾億港元以上成交額。

對於散戶嚟講，積臣相信領航撤出暫時唔會有太影響，因為無人「care」嘛！積臣最大遺憾係港股市場會無咗唯一一隻追蹤標普500指數嘅ETF 3140，想繼續投資嘅話，只有隔山買牛了！去美國市場買領航喺美國推出嘅標普500指數ETF Vanguard 500 Index Fund（美︰VOO），以上星期五數據為例，VOO成交有11.37億美元，又或者道富集團發行嘅SPDR S&P 500 ETF（美︰SPY），有169億美元成交。

了解更多領航在港推出的ETF，了解按【下一頁】

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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