【晚市優惠】食肆重開晚市堂食　3間食肆優惠一覽

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【N無津貼】關愛基金「N無津貼」3人住戶明日起接受申請 可獲一次性$12,500津貼（附申請方法）
新冠肺炎疫情有所緩和，政府日前宣布放寬食肆「朝九晚六」堂食措施，食肆由上周五可恢復晚市堂食至晚上九時。晚市堂食時間延長，更有不少食肆推出優惠。不過，出外用餐時亦要遵守限聚令安排。
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四季悅日本餐廳
由8月28日起，四季悅日本餐廳推出放題買一送一優惠。
時間：中午12時至下午3時（星期六供應）
收費：每位298元 (另收正價加一服務費)
時間：下午6時至晚上9時（星期一至六供應）
收費：每位498元 (另收正價加一服務費)
Mr. Steak Buffet à la minute
由8月28日起，Mr. Steak Buffet à la minute推出自助晚餐6折優惠。
晚市放題時間：晚上6時30分至晚上9時
收費：成人620元；小童320元 (另收正價加一服務費)
訂座及查詢熱綫：2881 5757
價目表及網上訂座：按此
地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
鳳城酒家
由8月28日起，全綫分店外賣自取7折優惠，晚市堂食一律7折。享用優惠前，需要讚好鳳城酒家Facebook專頁及於入座前出示證明。
分店熱綫：
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊