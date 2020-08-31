▲ 【晚市優惠】食肆重開晚市堂食 3間食肆優惠一覽

新冠肺炎疫情有所緩和，政府日前宣布放寬食肆「朝九晚六」堂食措施，食肆由上周五可恢復晚市堂食至晚上九時。晚市堂食時間延長，更有不少食肆推出優惠。不過，出外用餐時亦要遵守限聚令安排。

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四季悅日本餐廳

由8月28日起，四季悅日本餐廳推出放題買一送一優惠。

午市放題

時間：中午12時至下午3時（星期六供應）

收費：每位298元 (另收正價加一服務費)

晚市放題

時間：下午6時至晚上9時（星期一至六供應）

收費：每位498元 (另收正價加一服務費)

詳情

Mr. Steak Buffet à la minute

由8月28日起，Mr. Steak Buffet à la minute推出自助晚餐6折優惠。

晚市放題時間：晚上6時30分至晚上9時

收費：成人620元；小童320元 (另收正價加一服務費)

訂座及查詢熱綫：2881 5757

價目表及網上訂座：按此

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

詳情

鳳城酒家

由8月28日起，全綫分店外賣自取7折優惠，晚市堂食一律7折。享用優惠前，需要讚好鳳城酒家Facebook專頁及於入座前出示證明。

分店熱綫：

上環 2815 8689

禮頓 2881 8687

屯門 2450 6338

九龍灣 3905 2299

荃灣 2328 8398

詳情

責任編輯：曹佩鈞

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