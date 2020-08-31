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【危疾知多啲】長者染疫易致死　認知障礙患者死亡率高2倍

退休及生活保障 18:45 2020/08/31

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長者染疫易致死　認知障礙患者死亡率高2倍

第三波疫情席捲全港，病逝者全屬60歲以上。中大醫學院分析，疫情開始以來60歲以上群組死亡率高達6.27%，較年輕群組高逾百倍。外國數據顯示，有認知障礙或曾中風患者，死亡率亦高2倍。

中大內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠表示，不論是本港或海外，80歲以上患者死亡率均高於其他群組，截至8月23日本港有49名死者均年逾八旬以上。而統合英國數據，有認知障礙症或中風患者，死亡風險較常人高2.16倍，比患糖尿患者更甚。另外，曾作器官移植、有血液或腫瘤病者，死亡風險亦高3.55和2.82倍，推測與他們要服用免疫糸統藥物，導致免疫力受損有關。

病毒致免疫反應 或加劇腦內炎症

莫又謂，截至7月全港有8名確診者有認知障礙症，當中4人死亡，即一半人不治，較80歲以上群組的死亡率高1倍。

中大內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授高浩指，因認知障礙症由腦病變致神經膠質細胞發炎引起，而新冠病毒引起的免疫反應，或令炎症加劇，推斷相關患者死亡率高，與免疫系統失調有關。而最少有兩個國際研究證明，新冠病毒可「直接入腦」，亦可誘發中風，對長者損害尤大。且有初步研究指，屬認知障礙症之一的阿茲海默症患者，體內的「ApoE4」基因或增感染新冠肺炎風險。

記者︰脫芷晴

編輯︰林子豐

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欄名 : 危疾知多啲

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