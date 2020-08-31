▲ 【移民加拿大】疫情下加國新移民就業較受影響 兩大原因成為裁員目標 -

新冠肺炎疫情下，各國失業率持續攀升，據加拿大統計局公布的數據顯示，在疫情下，相較於在加拿大出生及已居住滿10年的移民人口，新移民就業情況較為嚴峻，其過渡至失業的人口比率也較本地人為高。

加拿大統計局指，在今年3月至4月封鎖經濟活動期間，加拿大勞動力市場流失300萬個就業職位。為了解疫情對本地人及移民就業情況的影響，加拿大統計局比較了兩者的就業數據，結果顯示，在經濟衰退下，新移民受累的情況較本地人嚴重，其過渡至失業的人口比率也較本地人為高。

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新移民就業較受疫情影響

研究集中比較18至從64歲加拿大出生的本地人、居住在加拿大不足10年的新移民，以及居住多於10年的移民人口。數據顯示，這3組人口從就業過渡至失業的比率，在新冠肺炎疫症出現前並不高，在去年2月至今年2月期間維持在2％至4％之間。當面對疫情引發的經濟衰退時，新移民的就業情況就最受打擊，在今年4月，當地疫情處於高峰期間，新移民從就業過渡至失業的比率的增長更為顯著，達17.3％，而加拿大出生及長期移民的則約為13.5％。

由5月至7月期間，不少企業逐漸恢復運營，加拿大勞動力市場增加170萬個就業職位。這個3組人口從就業過渡至失業的比率漸回落，在7月，加拿大出生及長期移民從就業過渡至失業的比率分別回落至4.8%及5.3%，而新移民則仍然較受影響，其比率為5.5%，仍較其餘兩組人口為高。

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多新移民從事低薪工作 疫市下成為裁員目標

分析指，新移民受疫情影響較大的原因，主要為其工作性質及入職時間較短有關。在今年2月，疫情尚未流行之前，新移民中有31％的人入職時間不到1年，而在加拿大出生的人只有15％，在經濟衰退下，入職時間較短的新移民較易成為裁員目標。此外，較多新移民從事低薪職位，即時薪不到2019年時薪中位數24.04加元（約142.25港元）的三分之二。據今年2月的數據，有22％的新移民從事低薪職位，而在加拿大出生的只有12％，而3月至4月期間企業集中裁走低薪職位，因而導致不少新移民失業。

一般而言，新移民在海外獲取的學歷和工作經驗或難獲當地勞動市場認可，使他們難找到合適的工作，而與工作經驗相關、穩定且高薪的工作更是難上加難，其就業情況容易受經濟環境影響。

責任編輯：李瑩

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