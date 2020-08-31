【N無津貼】關愛基金「N無津貼」3人住戶明日起接受申請　可獲一次性$12,500津貼（附申請方法）

明日（9月1日）起，關愛基金開始接受3人住戶申請「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（又稱「N無津貼」），津貼金額為12,500元，截止申請日期為11月30日。

受惠住戶須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者。

3人住戶的每月入息須不超過26,800元，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過13,400元。

合資格的3人住戶可於明日起以郵寄方式或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。申請表及項目簡介可於基金網頁下載。

所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請，截止日期為11月30日。

項目於7月2日推出，旨在紓緩低收入住戶的經濟壓力。1人及2人住戶現正接受申請，4人或以上住戶及所有住戶的申請，將在10月5日起接受申請。

【具體申請方法懶人包︰下一頁】

責任編輯︰陳啟昌

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