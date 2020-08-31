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【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？

歐洲 16:43 2020/08/31

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【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？

英國政府早前宣布符合英國國民（海外）護照（BNO）申請資格的港人及其近親明年可申請特別簽證，留英5年後可申請定居及入籍。有機構公布了2020年英國宜居地點排名，倫敦北面的東赫福郡（East Hertfordshire）成為最宜居地點。有意移居英國，不妨參考這個排名尋找居住地點。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境

英國金融機構Halifax根據26個指標包括住屋、教育、健康、就業等範疇，對英國50個地區進行評分。結果發現，位於英國東部的東赫福郡佔據榜首，當地在考試成績、預期壽命、健康水平、幸福指數及平均收入等方面都取得不俗的成績。排名第二是費勒姆（Fareham），第三則為哈特（Hart）。

此外，調查發現英國東南部的地區取得較高的排名，在50個宜居地點中當佔18個席位，其次則為英國的東部地區，合共有9個地點上榜。

2020年英國最宜居地點排名

2020年英國最宜居地點排名

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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