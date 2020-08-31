▲ 八達通日日賞積分今日到期 即用手機APP查看餘額 -

八達通「日日賞計劃」推行多年，使用八達通於指定商戶消費，可同時賺取日日賞$作為回贈。八達通早前公布「日日賞計劃」將於今日（8月31日）完結，需於限期前用盡八達通內的「日日賞$」。若不知道自己還多少「日日賞$」，可利用手機應用程式查閱，並在限期前清空餘額。

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八達通日日賞計劃已逐步終止，經網站及八達通App的新會員登記，及於商戶賺取日日賞$的會員優惠亦經已停止。而現有八達通日日賞會員需於今日內（8月31日），於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons Ichiba使用日日賞$，否則有關積分將會作廢。所累積的日日賞$可於指定商戶即時扣減消費金額，以日日賞$1當1元使用。

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若要查詢會員帳戶所餘下的八達通日日賞$，除了可透過部分港鐵站或指定地點的八達通服務站（各區地址）查閱外，也可透過手機應用程式（Android／iOS），只要應用程式內的主頁點擊查詢，再選擇「拍八達通」，即能讀取八達通內所餘的日日賞$。如尚有日日賞$，就要把握最後機會在今日內使用。

▲ 用手機應用程式即可查閱日日賞$餘額。（圖片來源：八達通）

責任編輯：李瑩