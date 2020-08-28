【小米股價】小米股價睇幾錢？ 14億人口市場是科技股盈利最佳保證

▲ 【小米股價】小米股價睇幾錢？

小米 （01810） 業績亮麗，帶動小米股價造好。小米股價今日升逾半成，收報22.5元。以技術圖表作分析，小米股價有望繼續上升造好。若看小米的業務發展前景，能否為小米股價帶來支持？

小米業績亮麗，股價立升，有望挑戰22.2元的歷史高位，一旦上越，技術上會成為個大圓底，上可望30元或以上。

業績一好，投行紛紛提高小米目標價，中金認為小米有機會成為全球第三大智能手機商，即排於蘋果和三星之後，中金升小米目標價至30元，2021年市盈率約41倍。

▲ 小米（01810）股價月綫圖

小米IoT平台發展良好

以前市場看小米為硬件商，但今次業績表明，小米的IoT平台發展良好，將會為小米帶來好的增長，這便使小米搖身一變成為軟/硬件商，對盈利前景便要有所提升了。詳情可見小米的業績報告：

「2020年上半年，小米集團總收入達到人民幣1032億元，同比增長7.9%，經調整淨利潤達到人民幣57億元。其中2020年第二季度，小米集團收入達到人民幣535億元，同比增長3.1%。經調整淨利潤達到人民幣34億元。儘管面臨疫情的影響及全球經濟形勢的不斷變化，我們業務規模仍不斷擴大，我們的商業模式也在磨練中不斷得到驗證。

根據Cannalys統計，2020年第二季度我們的全球智能手機出貨量繼續穩居全球前四；2020年6月，全球MIUI月活躍用戶達到343.5百萬，同比增長23.3%。

2020年第二季度，我們IoT平台規模不斷擴大，保持全球領先優勢。截至2020年6月30日，我們的IoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦）數量達到271.0百萬台，同比增長38.3%。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶於2020年6月達到78.4百萬人，同比增長57.1%。

得益於互聯網業務在地區和業務類型上的多元化發展，2020年第二季度，我們的互聯網業務表現出色，收入同比增長29.0%，達到人民幣59億元。

我們在境外市場逆勢增長，全球各主要市場表現優異。根據Canalys的數據，2020年第二季度，我們在歐洲市場的智能手機出貨量同比增64.9%，市佔率首次排名前三。其中，在西班牙市場，我們連續兩個季度出貨量取得市佔率第一；在法國市場，我們在第二季度的市佔率首次達到前二。」

14億人口市場 是科技股盈利最佳保證

由於特朗普恐嚇要將中資自美國退市，結果是不少重磅中資科技巨頭便回歸中/港股市。

對於美國投資者言，他們追尋的追隨的，是有盈利、有前景增長能力的股票，這就離不開要投資於中資科技股。因為一個14億人的市場，是科技股的盈利最佳保證。

禁止美資買買中/港股有可能嗎？

對中港股市言，就是外資，尤其是美資，會捨美圖中，一直至美國政府頒布禁令，禁止美資買中/港股。但這會可能嗎？

如美國政府敢標榜是經濟自由主義者，這就不應做了，但就算美國政府真禁了，但怕圖利的資金仍會用種種方法運資來中港。

正是：賠本生意無人做，殺頭生意有人幹。

【追捧科技股有何潛在風險：按此】