▲ 【理財學堂】借蘋果公司「1拆4」的啟示 看本港上市科技股潛在風險

今時不少科技股，小米、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） ，日後上市的螞蟻金服及其他一眾科技股都會因外資的追捧而急升。但這個急升，總會有個休止時刻，急升會帶來井噴（Blow-off），但之後會大冧（Melt Up），投資者怎應對？

急升之後遇大跌 投資者怎應對

摩根士丹利的股票投資主管Michael Wilson，就提出些意見供參考。

Michael Wilson指出，今時美股指數主要是由蘋果（AAPL.US）一股所驅動（他日，恒指可能是由數隻大牛龜科技股驅動，一如數年前，恒指是由匯豐 （00005） 與騰訊 （00700） 驅動一樣）。

當蘋果提出1拆4後，蘋果股市值在數日內急增了2,500億，一個橙開4，可以變出個沙田柚時，一定有些嘢是錯了。

不少湧入去蘋果交易的小投資者主要是去買認購權call，使到蘋果的put-call skew至15年來的最高負值。

簡言之，是買call（好友）人太多，如一旦蘋果股價回下，就會將好友一鍋端。

▲ 蘋果的put-call skew至15年來的最高負值

散戶怎夠大戶鬥

在港股裏，這些科技大牛龜股，一定會有不少衍生工具上市，在早期，正股股價會升、升、升、升、升，一方面會引散戶買正股，但由於這些正股動輒以百元、二百元、三百元，以至五百元、一千元計。

一些小戶為不想犯本，就會轉買牛證、股權好倉，但當市場有過分地傾向造好時，大戶就會反手沽貨，殺牛；到市氣氛轉淡，大戶又會反手急買，殺熊。

這種兩面殺小戶法，向來都有，投資者要極度小心資金投放，以免招來無端損失。

長升必有跌 長跌必有升

一句：長升必有跌，長跌必有升。至於何謂「長」，真是各師各法，一個簡單之法是看認購證-認沽證比，另個是你個耳目不靈的阿爺/阿嫲，也叫你買乜買物時怕「長」是真長了。

但也補一句，筆者不是小看老人家，只是借此指出平時不看股的人也談股，就要醒覺。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）

【小米 （01810） 股價睇幾錢：按此】