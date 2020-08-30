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調查：三分一僱主不知供應商有否向其僱員提供紅利回贈

退休及生活保障 14:00 2020/08/30

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強積金今年成立20周年，廣大僱主及成員對強積金制度都已耳熟能詳。然而，各成員們是否清楚知道供應商可提供甚麼服務，以及是否對這些服務感到滿意？

【延伸閱讀】【強積金表現】標指納指創新高　邊隻美股MPF表現最好？（附最新表現）

供應商提供支援整體偏弱

有見及此，韋萊韜悅於今年5月至6月期間進行了一項調查，以了解成員及僱主對強積金服務的認知度及滿意度，當中覆蓋約100個僱主，合共聘用超過37,000名員工，當中絕大部分為跨國企業及本地大型公司。

該調查顯示，強積金供應商透過僱主為成員提供的支援整體偏弱：不足一半的供應商有透過僱主為成員提供有關市場資訊及基金表現的定期簡報會，少於4成有由供應商向僱主提供的成員專屬熱綫，少於2成有於工作場所提供現場服務支援。由於大部分成員在日常生活中都不大會主動接觸有關強積金的資訊，所以上述透過僱主給予成員的支援就顯得格外有效。

【延伸閱讀】【基金入門】投資基金只須1元 低門檻、低收費平台會衝擊傳統銷售平台？

僱主應向供應商了解有否提供回贈

這次調查其中之一個令人意外的結果，就是有三分之一的僱主並不知道供應商有否向其成員提供紅利回贈，以節省部分由成員支付的費用。正所謂積少成多，供應商向成員提供紅利回贈，就代表成員的滾存資產將可獲得額外增幅，以3至40年的總工作時間來說，這是一個不可忽視的數目。當然，紅利回贈是否適用以及回贈比率多少，將由多個因素決定，當中包括成員數目丶每年供款以及資產規模等。無論供應商能否提供回贈，僱主理應定期檢視所挑選強積金計劃的收費，以確保成員獲得最佳的待遇。

可向僱主要求另加供應商

若成員現時不太滿意僱主所指定的強積金供應商，成員透過「僱員自選安排」每年有一次機會將成員供款中的強制性部分轉移至另一心儀的供應商中。此外，部分僱主會提供多於一個供應商的強積金計劃，以供成員選擇，我們認為這是值得參考的例子，因為成員有不同的需求和偏好，沒有任何一個強積金供應商可滿足所有成員。如成員認為現時由僱主所指定的供應商未能提供令人滿意的服務，可向僱主反映要求多加另一個供應商。

（節錄）

【原文：你對強積金服務感到滿意嗎？

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撰文 : 黃毅林 Willis Towers Watson香港退休福利總監

欄名 : MPF理財

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