▲ 【澳元走勢】澳元走勢獲看好 受惠低息環境持續

澳元走勢獲看好，主要受惠弱美元走勢。美國聯儲局主席鮑威爾暗示將會維持現時的超低息政策，市場預料美元走勢將持續偏弱，相對利好其他貨幣。有外匯分析師看好澳元走勢，兌美元中綫可上試80美仙。

超低息政策持續 美元料持續走弱

美聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會發表講話指，將會採取「平均通脹目標」，容許通脹在一段時間內高於2%」，這表示聯儲局將維持當前的低利率時間比以往金融危機時期要長，這無可避免削弱了美元的吸引力。

再者，自新冠疫情爆發以來，美聯儲局的資產負債表已經擴大了約3萬億美元，遠超歐洲央行和日本央行，這對美元中長期走勢不利。

短期而言，美滙指數仍困於7月底形成的橫行區之內，暫未有方向可言，但基於未見有利好消息，向下跌破的機會仍然大於向上突破。

資金會否流入哪些貨幣

資深外匯評論員鄭廣復看好澳元表現，首先，澳洲屬於資源出口國，對於澳元有一定需求，特別是中國。目前澳元已有轉強趨勢，相信待疫情過後，資源需求再次增強，間接扯高澳元價格。

他預期，澳元中線可上試甚至突破80美仙，兌港元6.2元以上。



