Netflix恐怖片迎鬼節《韓國都市怪談》夠驚嚇 　《魔鬼神探》第5季多懸念

▲ 括由「最性感路西法」孭飛的《魔鬼神探》第5季，不止有終極奸角登場，連上帝也下凡間現身警世。

世紀疫症當道，有人笑說連鬼也怕了限聚令及14日強制隔離措施，寧願今年盂蘭節不到香港俗世一遊。還未到農曆七月十四鬼門關大開日子，Netflix早已精選一系列恐怖、驚慄劇集與電影與大家共迎鬼節，網羅天下所有魑魅魍魎，包括由「最性感路西法」孭飛的《魔鬼神探》第5季，不止有終極奸角登場，連上帝也下凡間現身警世。

一個人睇恐怖片你會驚？不用怕，誰說你是「獨自」在追劇？Netflix每年7月鬼節總會推出精選恐怖驚慄片單，有大量好此道者陪你挑戰極限、壯大膽量！今年就有西班牙恐怖片《靈蝕》（Verónica）、泰國鬼片《怨僕》、韓劇《他人即地獄》及《奪命殺聲》、德劇《生化大殺戒》（Biohackers）、阿根廷電影《一家團罪》（Crímenes de familia），以及超低成本製作的美國獨立片《超時空洞穴》（Time Trap）等，其中以《魔鬼神探》（Lucifer）第5季、結集8個短篇恐怖故事的《韓國都市怪談》最為應節，難怪一上架即登上每日香港排行榜頭5位。

▲ 第4集的黑白片戲中戲，Chloe化身為男版私家偵探，其妻子更是久違本劇集的「上帝之妻」Charlotte（Tricia Helfer飾）扮演。

2016年開播首季、2018年播畢第3季卻因收視率下跌而遭到FOX腰斬的《魔鬼神探》，自從Netflix接手後，人氣不減反增，第4季的收視與口碑更是推上新高峰。原本只預定拍到第5季便劇終，今年4月更傳出男主角Tom Ellis與製作方華納兄弟陷入合約糾紛，幸好經過多番談判後，雙方簽訂了新協議，Netflix更已續訂第6季，由Tom飾演的地獄之王Lucifer應要繼續留在人間多一段時間了。

▲ Chloe於今季得悉自己是上帝為Lucifer而創造的「禮物」，相愛的兩人可會歷經萬難而走在一起？

上帝終於下凡現身

剛於上周五上架的《魔鬼神探》第5季，比第4季多出6集，並分成上下半部，下半部第9集至第16集將於年尾登場。話說上季Lucifer為了阻止Dromos的野心，選擇回到地獄，重新掌管他捨棄已久的地獄之王寶座，就此告別人間。過去4季一直與他合作查案甚至互生情愫的女探員Chloe Decker（Lauren German飾），為了忘卻傷痛而埋首於工作中。直到一次與歹徒對峙時，Lucifer終於現身救美。

▲ 今季大玩不少戲中戲，除第3集有華納片場發生謀殺案，死者是倒模Lucifer的劇集角色，第4集更以黑白電影及音樂劇形式，講述Lucifer與眾角色化身成40年代人物。

Lucifer回歸人世，更是因天使哥哥Amenadiel對其雙胞胎兄弟Michael蓄意冒認他，並意圖在人間大肆破壞而看不過眼，親自到地獄邀請Lucifer出山迎戰最強勁敵：墮落天使長米迦勒。而三兄弟於第8集大打出手，終招來劇迷引頸以待的上帝現身。

上帝過往只曾在第2季附身在精神病人角色，又或在第3季尾集以旁白的方式出現。Dennis Haysbert於今季扮演上帝，也是他與飾演Amenadiel的D.B. Woodside繼人氣美劇《24》之後再續戲緣，由合演兄弟變成兩父子。據悉上帝一角並非客串，將是貫穿一整季的重要存在，頭8集留下的懸念相信將於下半部有解答。

▲ 第5季首集，讓警探Chloe念念不忘的Lucifer重返人間，其實這位惡魔真身是其雙胞胎兄弟米迦勒，並且心懷不詭。

Info

《魔鬼神探》第5季已於8月21日在Netflix上架



同場加映：《韓國都市怪談》

TVB拍於70、80年的奇情節目《幻海奇情》，每個故事不長，卻以開放式結局設計一新觀眾耳目，其中以《四人歸西》等單元最為經典及深入民心。而《韓國都市怪談》就像韓版《幻海奇情》，以當地都市傳說為題材，結集8部只有短短5、6分鐘的驚慄見鬼事件短片，各故事之間似有微妙聯繫，大部分場景都是都市人最感恐懼的「撞鬼勝地」，如公廁、電梯等密室空間，讓觀眾不用開冷氣都能極速感受陣陣「涼意」，最適合對於恐怖片愈是期待又怕受傷害的你攬住公仔追看，現精選其中3集內容如下：

1/第2集《目的地》：名副其實的「韓魔的」故事，講述倒楣的士司機遇上瘋狂白衣女鬼，被挖眼無辜慘死。

▲ 韓版《降魔的》更恐怖。

2/第3集《房客》：YouTuber賽綸為了慳錢而選擇在非「無鬼之日」喬遷新居，更為了呃Like及賺錢而弄神弄鬼，終惹禍上身變成「死亡直播」，當用類似《SNOW》的美圖App自拍時，手機偵測到其房內除了她之外還另有幾個「人臉」……

▲ YouTuber弄神弄鬼終惹禍上身變成「死亡直播」。

3/第6集《電梯》：令人聯想到衛斯理小說《大廈》的詭異電梯，講述在屋苑電梯失蹤的男孩，曾在網上留下一篇文章，提及很流行的「次元移動意識」，即在凌晨兩點到四點透過電梯「移動」到另一個次元。具有實驗精神的辦案刑警竟參照網文，進入電梯後先同時按下「2、4、6、7、9」等鍵作password，到過2樓、10樓後，果然在4樓看到超自然現象，更多了一個面容扭曲的黑衣女人作伴，電梯即下降至飛越地獄100層……

▲ 具有實驗精神的刑警遇上靈異事件。